Předplatné

Hra nebavila a směrem dopředu se Češi nepředvedli. Co změnit před Chorvaty?

Video placeholder
Češi rozhodně nebavili. Nulová ofenziva, špatná druhá půle. Co změnit před Chorvaty?
Češi v závěru utkání proti Saúdské Arábii inkasovali z přímého kopu
Vítězslav Jaroš v utkání proti Saúdské Arábii
Martin Cedidla během utkání proti Saúdské Arábii
Trenér reprezentace Ivan Hašek v utkání proti Saúdské Arábii
Adam Karabec v utkání proti Saúdské Arábii
Radost Saúdů po trefě v závěru proti Česku
Zklamaní čeští fotbalisté po remíze se Saúdskou Arábií
19
Fotogalerie
TV iSport
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (3)

Remízou 1:1 skončil přátelský duel mezi Českem a Saudskou Arábií, který se odehrál v hradecké Malšovické aréně. Trenér Ivan Hašek oproti kvalifikačnímu zápasu s Černou Horou proměnil celou základní jedenáctku. Nejen o tom mluvil fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Šťastný v tradičním Prvním dojmu.

  • Jak si vedli debutanti v A-týmu?

  • Kdo si vysloužil označení “srdcař nároďáku”?

  • Co musí hráči zlepšit před dalším důležitým zápasem proti Chorvatům?

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů