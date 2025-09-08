Hra nebavila a směrem dopředu se Češi nepředvedli. Co změnit před Chorvaty?
Remízou 1:1 skončil přátelský duel mezi Českem a Saudskou Arábií, který se odehrál v hradecké Malšovické aréně. Trenér Ivan Hašek oproti kvalifikačnímu zápasu s Černou Horou proměnil celou základní jedenáctku. Nejen o tom mluvil fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Šťastný v tradičním Prvním dojmu.
Jak si vedli debutanti v A-týmu?
Kdo si vysloužil označení “srdcař nároďáku”?
Co musí hráči zlepšit před dalším důležitým zápasem proti Chorvatům?