Pekhart: Pardubice a Artis nedopadly, má možnosti v zahraničí. Blíží se konec?
Zůstává volným hráčem, podepsat může stále jakémukoliv klubu. V případě Tomáše Pekharta (36) další kroky velmi bohaté a úspěšné kariéry spíš spějí k jejímu konci. Varianty v Česku, kde vysokého a gólového útočníka oslovily Pardubice a Artis Brno, v závěru transferového okna padly. Někdejší reprezentant a ikona polské Legie zvažuje podle informací Sportu ještě nabídky ze zahraničí. Pokud by nedopadly, nejspíš profesionální dráhu završí.
Tomáš Pekhart zakončil na konci května dlouhou éru v polské Legii (s krátkou přestávkou šest sezon) gólem proti Stalu Mielec. Nový kontakt už v klubu, kde se stal jedním z nejlepších střelců historie (mimo jiné zde vstoupil i do Klubu ligových kanonýrů, na kontě má v tuhle chvíli 111 branek napříč soutěžemi), získal titul i domácí pohár, nepodepsal.
Pekhartovi jako volnému hráči chodily přes léto nabídky z Česka. Ozvaly se Pardubice a Artis, představy obou stran se nakonec nepotkaly – Pardubice se