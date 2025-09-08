Lvíčata vyráží pro povinnou výhru na Gibraltar. Největší překážka? Umělka
Čtyřicet tisíc obyvatel, nejmenší člen UEFA, jehož oficiálních akcí se zúčastňuje teprve od roku 2013. To je Gibraltar, druhý soupeř české jednadvacítky v kvalifikaci EURO 2027. Neznámý, nečitelný, ovšem jednoznačně hratelný za tři body. Výhra je povinnost. Jedna místní nástraha možná bude větší než samotná kvalita soupeře. „Víme, že se hraje na umělce, což v tom vedru není úplně příjemné. Rozhodně to pro nás bude nevýhoda,“ posteskl si defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši.
Víte něco o Gibraltaru a jeho reprezentaci do 21 let? Tahle otázka na české reprezentanty byla víceméně zbytečná. „Nevím vůbec nic,“ shodovali se Bílkovi svěřenci. Informace nicméně posléze dostali od trenérů, takže nepůjdou v úterý po poledni úplně do tmy.
Bez umělé trávy by se ovšem rádi obešli. „Ale jsme favoritem a musíme se s tím popasovat,“ uvědomoval si Ondřej Kričfaluši, jenž zažil už minulý kvalifikační cyklus. V tom plnil víceméně roli náhradníka. Nyní už je v pozici klíčového muže sestavy, byť na klubové úrovni neodehrál od konce května jediný zápas a dojednává se jeho transfer ze Slavie do Baníku. „Máme kvalitní kádr. Cílem je postup na EURO, jak se to povedlo předtím,“ sdělil záložník, jenž v pátečním úvodním utkání proti Skotsku skóroval a pomohl k triumfu 2:0. „Pro nás je to super výsledek a dobrá motivace do dalších zápasů,“ řekl brankář Jan Koutný, jednička Bílkova souboru.
Větší příděl by měl od Lvíčat obdržet outsider skupiny. Gibraltar v premiéře podlehl v Bulharsku 0:3. Dá se očekávat, že brankář hostů bude mít minimum práce. O to víc se musí koncentrovat na každý útok exotického protivníka. „Nechceme ponechat nic náhodě a jasně vyhrát,“ vyhlásil Koutný, který si v lize drží místo v brance olomoucké Sigmy.
Na Andrově stadionu je zvyklý na hebký travnatý povrch. Na jižním cípu Pyrenejského poloostrova bude skákat po umělce. A tu většina fotbalistů vážně nemusí. Koutný si ale nestěžuje. „Je to spíš o zvyku. V neděli jsme na ní měli trénink a v pondělí budeme mít další. Věřím, že nám to pomůže, dá se na to zvyknout. Tráva je samozřejmě lepší,“ líčil dvacetiletý rodák z Olomouce, který proti Skotům udržel čisté konto a v bráně působil jistě.
V pondělí se poprvé v životě vydá na Gibraltar, britské zámořské území. Úředním jazykem je zde angličtina, standardně se domluvíte i španělsky. „Nikdy jsem tam nebyl,“ zmínil Koutný. „Asi by bylo zajímavé podívat se po okolí, ale náš cíl je jiný. Vyhrát,“ dodal.
Po úterním zápase první sraz pod Michalem Bílkem končí. Další se uskuteční v říjnu. Čechy čekají střety s Ázerbájdžánem (10. října) a v Bulharsku (14. října). Výkonnostně by v tu dobu měli být Křičfaluši a spol. zase o kousek dál. „Tento tým je poprvé pohromadě,“ připomněl nástupce Jana Suchopárka.