Chorvatsko si poradilo s Černou Horou a už vede českou skupinu. Izrael - Itálie 4:5

ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana Haška se utkají během dalšího reprezentačního srazu 9. října v Praze.

Chorvaty poslal do vedení krajní bek Jakič, který se prosadil zpoza vápna slabší levou nohou po uvolnění přes dva protihráče. Svěřencům trenéra Zlatka Daliče zápas usnadnilo vyloučení černohorského záložníka Bulotoviče, který během devíti minut obdržel dvě žluté karty. Po změně stran zvýšil Kramarič a se šesti brankami se znovu osamostatnil v čele tabulky kvalifikačních střelců před Nizozemcem Depayem. V závěrečných minutách si dal vlastní gól stoper Kuč a v nastavení se ještě prosadil Perišič.

Černá Hora po dvou porážkách s Českem prohrála potřetí za sebou a v tabulce klesla na čtvrté místo za Faerské ostrovy, které zvítězily v Gibraltaru 1:0. Černohorce čeká v říjnu cesta právě do severské země. Na hřištích soupeřů čekají na vítězství už devět zápasů od března 2023.

Italové porazili na neutrální půdě v Debrecínu Izrael po divoké přestřelce 5:4. Nejprve dvakrát dotáhli ztrátu, pak sami přišli dokonce o dvougólové vedení, ale zásluhou Tonaliho v nastavení nakonec získali tři body. Kouč Gennaro Gattuso se i v druhém utkání po nástupu k týmu dočkal výhry a jeho svěřenci vystřídali Izrael na druhém místě skupiny I s tříbodovým mankem na zatím stoprocentní Nory.

O dva góly se v italském dresu postaral Kean a třemi asistencemi se blýskl Retegui. Skóroval i Raspadori, který navázal na páteční trefu proti Estonsku.

Ve skupině B Kosovo na domácí půdě v Prištině překvapivě zvítězilo nad Švédskem 2:0. Trefili se záložník Rexhebecaj a také nejlepší střelec v historii kosovského národního týmu Muriqi, kterému přihrál útočník Sparty Rrahmani. Švédové na úvod kvalifikace nepotvrdili roli favoritů a po remíze ve Slovinsku i podruhé ztratili body. Od Kosova dostali vůbec první gól ve vzájemných zápasech a poprvé v historii s ním prohráli.

Ve skupině jsou po dvou zápasech nadále stoprocentní Švýcaři, kteří porazili Slovinsko 3:0. Při páté výhře v řadě se opět trefil útočník Embolo. Popáté za sebou dal švýcarský výběr alespoň tři branky a bez inkasovaného gólu vede tabulku před Kosovem, se kterým si v pátek poradilo 4:0.

Skupinu C vede Dánsko o skóre před Skotskem. Po páteční vzájemné bezbrankové remíze dnes Dánové zvítězili v Řecku 3:0, Skotové v Zalaegerszegu porazili Bělorusko 2:0.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina B:
Kosovo - Švédsko 2:0 (2:0)
Branky: 26. Rexhbecaj, 42. Muriqi.

Švýcarsko - Slovinsko 3:0 (3:0)
Branky: 18. Elvedi, 33. Embolo, 38. Ndoye.

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko22007:06
2Kosovo21012:43
3Švédsko20112:41
4Slovinsko20112:51

    Skupin C:
    Bělorusko - Skotsko 0:2 (0:1)
    Branky: 43. Adams, 65. vlastní Volkov.

    Řecko - Dánsko 0:3 (0:1)
    Branky: 32. Damsgaard, 62. Christensen, 81. Höjlund.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Dánsko21103:04
    2Skotsko21102:04
    3Řecko21015:43
    4Bělorusko20021:70

      Skupina I:
      Izrael - Itálie 4:5 (1:1)
      Branky: 52. a 89. Peretz, 16. vlastní Locatelli, 87. vlastní Bastoni - 40. a 54. Kean, 59. Politano, 81. Raspadori, 90.+1 Tonali.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Norsko440013:212
      2Itálie430112:79
      3Izrael530215:119
      4Estonsko51045:133
      5Moldavsko40042:140

        Skupina L:
        Gibraltar - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)
        Branka: 68. Agnarsson.

        Chorvatsko - Černá Hora 4:0 (1:0)
        Branky: 35. Jakič, 51. Kramarič, 86. vlastní Kuč, 90.+2 Perišič.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Chorvatsko440017:112
        2Česko540111:612
        3Faerské ostrovy52034:56
        4Černá Hora52034:96
        5Gibraltar50052:170

