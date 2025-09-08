Z top kanonýra posilou pro poslední tým. Proč Vecheta odešel z Karviné?
Asi byste nenašli jediného člověka, který by pár měsíců zpátky tipnul, že se Filip Vecheta přesune v létě z Karviné do Pardubic. Možná ani pár týdnů zpátky. Ale fotbalový svět míní, miliardáři mění. Čtvrtý nejlepší střelec minulého ročníku Chance Ligy, autor třinácti ligových branek a mládežnický reprezentant je posilou posledního týmu tabulky. A vlajkovou lodí nového projektu Karla Pražáka. Proč situace dopadla tak, jak dopadla?
Cesta Filipa Vechety je pozoruhodná. Že jde o talent, věděl v jeho teenagerských letech každý, vždyť Martin Svědík mu zajistil ligový debut na Slovácku už v 16 letech. Ale na Slovácku nikdy pořádně neprorazil. Náročný kouč mu šancí rozdal dost, ale nedostal na hřišti dostatečnou odpověď.
„Útočník musí týmu pomáhat. Buď udržet balon, nebo dát gól v každém zápase. V mládežnických kategoriích byl Filip výborný, ale přechod do dospělého fotbalu mu stále dělá problém. Zvlášť když na něj hrají zkušení hráči, co dobře předvídají,“ vyprávěl na jaře 2024 Svědík.
Připustil, že u rodáka z rakouského Hollbraumu půjde dost možná o změnu prostředí, což se stoprocentně naplnilo. Po Vechetovi minulé léto sáhla Karviná a on se především díky jarní explozi stal se 13 góly čtvrtým nejlepším střelcem ligy. Pro srovnání, během jedné sezony dal pod Martinem Hyským více branek než za 93 utkání v Uherském Hradišti. Tak proč se nyní stěhuje o pár schodů níž?
Spokojenost brzy zmizela
Vecheta byl po průlomové sezoně na obláčku. O prsa si vystřílel nominaci na evropský šampionát do 21 let a očekával další posun. V Karviné se mu zůstat nechtělo, byl otevřený české špici či zahraničí. Dá se to pochopit. Mladík cizinu už okusil, prošel dříve stážemi na zajímavých evropských adresách (v Juventusu, Valencii, Fulhamu či Salcburku), je zastupován zahraniční agenturou. Post útočníka se navíc chystaly řešit ambiciózní tuzemské celky – Olomouc, Baník, na tabuli potenciálních posil byl nadále psaný ve Slavii. I díky shodné typologii s Tomášem Chorým.
S Martinem Hyským byl dohodnutý – když přijde nabídka z lepšího klubu, nikdo mu bránit nebude. „Ale když to nevyjde, budu pokračovat a pracovat pořád stejně. Jsem tu stoprocentně spokojený,“ ujišťoval útočník.
Stoprocentní spokojenost ale brzy zmizela. Zaprvé, nabídky nepřicházely. A ve chvíli, kdy Baník po odchodu Erika Prekopa začal nutně shánět útočníka, byla na stole už lukrativní nabídka z Pardubic (transfer za desítky milionů korun), která šla těžko překonat.
Zadruhé, Vecheta upadl v nemilost, opět. Novic v kádru Abdallah Gning začal sezonu famózně. Už příprava naznačovala, že půjde o situaci „kdo z koho“, oba útočníci spolu nenastoupili ani jednou. Senegalec má jinou typologii, jde o komplexního a rychlostního hráče do kombinace. Vecheta, jehož hlavní předností je hra zády k bráně, výška i výběr místa ve vápně, se najednou pro styl Martina Hyského stal nežádoucím.
Změna hry Karviné, respektive její vývoj, je pro situaci klíčová. Slezané sice hrají dokonce více dlouhých balonů než minulou sezonu (47,4 proti 44,1), při bližší analýze je ale zřejmé, že už tolik nejde o nákopy na hrotového útočníka. Hyského mezinárodní parta raději přenáší hru a posílá dlouhé míče do stran na rychlíky Singhateha, Condého či Labíka.
Pro srovnání, na Gninga míří tuto sezonu 1,2 dlouhých míčů na zápas, na nejlepšího střelce Karviné z minulé sezony to bylo dvakrát více. Už druhou sezonu v řadě navíc atraktivně hrající tým patří mezi celky s nejmenším počtem centrů. A když už se rozhodne silového útočníka využít, k dispozici je Lucky Ezeh, který se v posledních zápasech rovněž rozstřílel.
A tak se Vecheta objevil jak bez nabídek z ambiciózních celků, tak bez základní sestavy. Situace, která zamává s kde kým a zvlášť s typem charakteru, který dvaadvacetiletý střelec má. Dlouhodobě se proslýchá, že to s ním nemusí mít trenéři nutně jednoduché. „Rád si uleví, potřebuje nad sebou mít pevnou ruku,“ hlásil už dříve Hyský, který je na disciplínu pedant.
Výzva pro Střihavku
Okolnosti se tak v závěru přestupového období sešly tak, že střelec zamířil do Pardubic. Nejde jen o zisk gólového hráče, kterého Východočeši hledají už přes rok, ale zároveň deklaraci nově nabité finanční síly po převzetí klubu miliardářem Karlem Pražákem. Roli samozřejmě hrál i nadstandardní vztah na trase Karviná - Slavia - Pardubice. Hyský ho pustit nechtěl, protože nadále bere Východočechy jako konkurenci, nikoliv „posun výš“. Ale jeho slova nic neřešila.
„Odehrálo se to strašně rychle. Tak to ale ve fotbale někdy je. Jsem hladový po gólech a strašně moc se na tuto fotbalovou štaci těším,“ hlásil Vecheta, když pózoval s červeným dresem.
Pro trenéra Davida Střihavku jde o malou výzvu, protože o jasnou záruku gólů nejde. 194 centimetrů vysoký útočník nebyl konzistentní ani v povedené uplynulé sezoně – v 19 zápasech z 27 vyšel střelecky naprázdno, zažil i tříměsíční čekání na branku. Potřebuje především podporu spoluhráčů, když už se dostane do šance, využije jí. Třetinu ze svých střel proměnil na góly, po Janu Klimentovi nejvíce v lize.
Dá se předpokládat, že odchovanec Znojma bude hrát každý zápas i přes konkurenci Daniela Smékala, Ladislava Krobota či Abdullahiho Tanka. Bude zajímavé sledovat, jestli svou kariéru Vecheta „oživí“ už podruhé. Pokud se to povede, může jít o klíčový faktor pro potenciální záchranu. A velké nebezpečí pro Teplice, Slovácko, Duklu či Mladou Boleslav…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu