V Anglii kritizují Old Trafford: Domov United stárne, 10 let se nic nemění

Do velké výšky se během utkání proti Manchesteru United vyšplhal brazilský útočník Watfordu Richarlison, prohře ale ani on nezabránil • Reuters

Neděle bude v Anglii patřit dvěma vypjatým derby. Zatímco Liverpool a Everton svedou bitvu o město Beatles, United a City se pobijí nejen o to, zda se Manchester zbarví do ruda či do bledě modra, ale především o postavení v boji o titul. Když vyhrají Citizens, utečou svým rivalům už na rozdíl jedenácti bodů, výhra "Rudých ďáblů" by zase stáhla náskok suverénního lídra na pět bodů. Ve středu dění nejsou jen hvězdy obou celků, ale i dějistě, na kterém svůj souboj svedou. Old Trafford, domov Mourinhových hochů, a ještě před pár lety diamant mezi anglickými stadiony, ze kterého se stává notné retro.