Expert Levý: Nervozita na Slavii i Baníku. Naivita Boleslavi je cestou do druhé ligy
Víkendové kolo Chance Ligy nabídlo další ztrátu mistrovské Slavie, která remizovala 0:0 v Olomouci. Třetí zápas po sobě nedala branku, od mužstva se určitě očekávají lepší výkony. Trápí se i Baník, který přes zlepšený výkon prohrál 0:2 v Plzni, čtyři branky inkasovala doma od Karviné Mladé Boleslav. „Jejich bránění je cestou do druhé ligy,“ říká v pravidelném hodnocení pro Sport expert a trenér Stanislav Levý.
Proč ztratila Slavia dva body v Olomouci?
„Nevyužila šance, které měla hned na začátku. Říkal to v rozhovoru po zápase Vasil Kušej. Pokud by proměnil, je otázka, jak by se to v zápase dál vyvíjelo. Jak ubíhal čas, Slavia měla tlak, převahu, vytvořila si další šance. Ale je to samozřejmě ztráta, třetí zápas po sobě s nulou vstřelených branek, s tím Slavia nemůže být spokojená.“
Očekáváte od Ondřeje Zmrzlého, že finální situace musí řešit lépe?
„Trenér Jindřich Trpišovský to zmínil, že Slavii tohle nejvíc trápí. Větší klid, přesnost, preciznost ve finální fázi. Z toho pramení i zakončení, to Slavii dělá problémy. Šance si vytváří, ale proměňování ji sráží. Připravuje jí to o body a výsledky. V Olomouci šlo o utkání dvou pohárových zástupců, pro Slavii je to samozřejmě ztráta.“
Přitom v týdnu odehrála Slavia v Bergamu v Lize mistrů velice dobré utkání. Proč se remízou s Atalantou neodrazila k lepšímu výkonu v lize?
„Srovnávat pohárová a ligová utkání není objektivní. Můžeme se vrátit i do zápasu na Interu, kde dostala tři góly a byla bez šancí. Tyhle dvě soutěže se srovnávat zkrátka vůbec nedají.“
Co s tím?
„Trenér Trpišovský mluvil na začátku sezony o tom, že potřebují čas, aby se dostali do rytmu. Ale teď už máme konec října a výkony jsou pořád nevyrovnané. Slavia zatím není v situaci, aby se konstantně dostala na vysokou úroveň.“