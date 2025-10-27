Předplatné

Klinsmann k repre? Ale co peníze? Chorý bez formy, ztracený Prekop – a Jablonec vede ligu

Klinsmann k repre? Ale co peníze? Chorý bez formy, ztracený Prekop – a Jablonec vede ligu • Zdroj: iSport.tv
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Jáchym Šíp chtěl proti Slavii penaltu
Ondřej Zmrzlý lituje bodové ztráty v Olomouci za bezbrankovou remízu
Radost hráčů Jablonce
Hráči Plzně se radují z úvodní branky
Obrovské jméno, skutečná fotbalová legenda: Jürgen Klinsmann coby nový kouč české fotbalové reprezentace? „Protože svaz nemá odpovídající finanční prostředky, Pavel Nedvěd by ho mohl nalákat na něco podobného, co se Klinsmannovi podařilo u Němců a částečně u týmu USA – to znamená skoro polorevoluci, spojenou s velkými pravomocemi,“ říká v novém díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Ondřej Škvor.

Řešila se ale samozřejmě hlavně liga – střelecká nemohoucnost Slavie, Jablonec na prvním místě (je Kozlův tým REÁLNĚ ve hře o titul?), Hyského Plzeň, zlepšení Baníku pod Galáskem a třeba i drsný střet Davida Mosese s olomouckým Jiřím Slámou.

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

