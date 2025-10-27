Janotka děkuje Slavii: Smluvní pokutu za Tijaniho a Dumitresca nebude nárokovat
Podle predikcí drží naději na postup do jarní fáze Konferenční ligy, podle tabulky Chance Ligy je Sigma pátá. Žádné vyklizení pozic po minulé mimořádně úspěšné sezoně se zatím v Olomouci nekoná. „Slavia pro nás byla v náročném programu nejtěžším možným soupeřem, ale zvládli jsme to skvěle. Bod proti mistrovi bereme, do defenzivy jsme to zvládli skvěle,“ pochvaloval si po remíze 0:0 kouč Hanáků Tomáš Janotka. Scházet mu však bude zraněný obránce Jiří Sláma.
Teď už vypadáte klidně, ale co jste si vysvětloval na hřišti se čtvrtým rozhodčím?
„Tam toho bylo tolik, že už si to ani nepamatuju... (úsměv) Zápas měl náboj od první do poslední minuty. Doslova. Měli jsme někdy na situace jiný názor, ale to patří k fotbalu.“
Jak si ceníte toho, že Tomáš Chorý si přes vaše stopery vůbec nečuchnul a nedostal se do šance?
„Perfektní práce stoperské trojice. Do defenzivy jsme chtěli padat do pětky a proti trojlístku Chorý, Kušej, Provod udržet tři stopery. To znamená Sláma, Král, Sylla, potom jsme na to reagovali i Hukem. Na stranách nám padali dolů Hadaš a Ghali. Klasický Choras, který všem fotbalový život znepříjemňuje důrazem, tělem, výškou, váhou... Ale důležité je, že jsme ho nepustili do žádné brankové příležitosti. Základem bylo, ať se nesoustředíme jen na souboje s Chorasem, ale hlavně na propadené míče. Buď ty za něj, nebo před něj.“
Hodně jste obranu vytahoval, abyste měli krátké hřiště, že?
„Tohle chceme – nebýt zalezlí. Protože soupeři jako Raków nebo Slavia mají takovou kvalitu, kreativitu a nadstandardní hráčské schopnosti, že vás stejně prokombinují a příležitost si vytvoří. To znamená, že prioritou bylo hned v zárodku rozbourávat rozehrávku, ať pod tlakem nejsou jejich míče tak konstruktivní. Chtěli jsme hned vylézt na stoperskou trojici, což se dařilo. Když si vezmu, kolik akcí udělal Oscar nebo Zafeiris, blíží se to úplnému minimu. Proto jsme Krále měli na centrálním stoperovi a Slámou se Syllou, což jsou rychlostní hráči, jsme to chtěli zajišťovat.“
Proč však drhne ofenziva? Neměli jste jedinou střelu na bránu, proti Rakówu jednu.
„Určitě je tam prostor pro zlepšení, bez debat. Jestli chceme vyhrávat, míra nebezpečí musí být výrazně větší. Potřebujeme víc individuálních akcí. Ale přikládám to i veliké síle soupeřů, podívejte se, kolik Slavia a Raków obdržely branek. Musíme pracovat na tom, abychom se dostávali do většího počtu brankových příležitostí a vyhrávali třeba větším brankovým rozdílem, jako se nám to povedlo doma s Jabloncem. Pro nás je však důležité, že defenziva a počet obdržených branek nám aktuálně zaručuje dostatečné množství bodů. To je základ všeho. V momentě, kdy dokážeme být ještě lepší v kombinaci nebo v dávání branek, bude pro nás daleko jednodušší zvládat zápasy tak, aby nebyly na hraně jako momentálně. Se Slavií to podle vývoje druhého poločasu bylo podobné jako s Rakówem, taky o prvním gólu. Někdy takové zápasy jsou, ale souhlasím, že máme prostor ke zlepšení.“
Na lavičce jste měl slávisty Muhameda Tijaniho a Andrese Dumitresca, kteří podle původní dohody neměli v nominaci být. Neplyne z toho smluvní pokuta?
„Slavia si zaslouží poděkování za to, že nám umožnili dát tyhle hráče do nominace a že nastavenou smluvní pokutu nebudou nárokovat.“
Hráli jste už se Slavií, Spartou, Plzní i Jabloncem. Kdo na vás z těchto top týmů udělal největší dojem?
„Těžko se mi to hodnotí, protože s Plzní a Spartou byly zápasy zkreslené červenými kartami. Srovnání se hledá složitě. Každý tým je něčím atypický a má sílu v něčem jiném. Sparta se snaží hrát víc kombinačně, Slavia zase strašně přímočaře a soubojově. Jablonec si čeká na svou příležitost, hraje zezadu a ví, že má kvalitu na dohrání akcí v ofenzivě. Viz utkání v Liberci. Plzeň v měla tehdy nejslabší formu, ale tahle top čtyřka má tak silné kádry a kvalitní hráče, že pro nás je skvělou vizitku, když s nimi aktuálně můžeme hrát rovnocenné partie.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu