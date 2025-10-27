Fanoušci Slavie se složili na Řehákovu pokutu za nevhodný pokřik: Takových chceme víc

Předplatné

Slávistický David Moses bojuje o míč s Michalem Beran a Ahmand Ghalim z Olomouce
Souboj Tomáše Chorého s Radimem Breitem
Tomáš Chorý kryje míč před Jiřím Slámou
Jiří Sláma byl v Olomouci odnesen na nosítkách
Choreo fanoušků Olomouce
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Chance Liga
Fanoušci fotbalové Slavie se složili asistentovi trenéra Pavlu Řehákovi na pokutu za hanlivé pokřiky po derby na Spartě. Dvaašedesátiletý kouč dostal od disciplinární komise trest ve výši 30 000 korun. Podle Tribuny Sever, která sdružuje nejaktivnější příznivce vršovického celku, vybrali fanoušci během nedělního utkání v Olomouci výrazně vyšší částku.

Fanoušci předali peníze Řehákovi ihned po utkání na Andrově stadionu, které skončilo 0:0. „My chceme v klubu srdcaře. Lidi, kteří ve Slavii vyrostli, kteří jasně ukážou, kde stojí. Vždy mezi námi budou vítáni ti, co zůstali, i když to nebylo jednoduché - lidi jako Milan Škoda, který zůstal, když nebyly peníze a tituly, nebo ti, kdo byli vyhnáni a museli hledat štěstí jinde, jako Ondřej Kúdela. A chceme i Pavly Řeháky - lidi, kteří otevřeně ukážou, komu fandí. Takových chceme víc,“ uvedla Tribuna Sever.

Na Řehákovo chování po derby na Letné v 11. kole první ligy upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků „smrt Spartě“ a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal. Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise následně zahájila s Řehákem řízení „za pohoršující, urážlivé a ponižující chování“ a ve čtvrtek mu udělila pokutu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

