Etická komise bude řešit úplatek 200 tisíc Rogozovi, aby dostal rozhodčího na listinu
Petr Lacina je bývalý hokejový rozhodčí a kontroverzní fotbalový funkcionář. Teď mu hrozí další potíže: etická komise s ním zahájila disciplinární řízení kvůli podezření, že nabídl Romanu Rogozovi úplatek ve výši 200 tisíc korun, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.
Spáchání údajného přečinu spadá ještě do období před zatčením Romana Berbra a dalších fotbalových činovníků. V tomto případě konkrétně do května 2019, kdy si Lacina a Rogoz opakovaně volali.
Jejich telefonáty zachytila policie a zanesla je do spisu Šváb. Oba pánové byli ve spojení poměrně často. Jejich slova nejsou zcela jednoznačná, nicméně policie z nich vyvodila tuto hypotézu: „Pozn.: pravděpodobně hovoří o dřívějším požadavku Petra Laciny na protlačení rozhodčího Hocka do profesionální soutěže. V případě, že se to Romanu Rogozovi povede, tak mu má Lacina předat 200 (pravděpodobně tisíc),“ napsal vyšetřovací orgán kurzívou jako svou poznámku.
Policejní spis Šváb se později stal podkladem pro soudní stíhání dvaadvaceti obžalovaných u plzeňského městského soudu. Lacina – na rozdíl od Rogoze, který si vyslechl nepravomocný rozsudek ve výši čtyři roky – mezi nimi nebyl.
A neřešila ho ani fotbalová etická komise, protože funkcionář vystoupil z jejích řad. Nedávno se do nich znovu vrátil, a tak komise zahájila řízení. Ve svém čerstvém usnesení uvádí toto: „Etická komise zahájila disciplinární řízení s Petrem Lacinou pro „podezření ze spáchání disciplinárního přečinu úplatkářství podle paragrafu 49, jehož se měl dopustit tím, že panu Romanu Rogozovi nabídl úplatek ve výši 200 000 Kč, aby pan Roman Rogoz zařídil zařazení pana Petra Hocka na listinu rozhodčích profesionálních soutěží.“
Hocek pískal své první utkání v nejvyšší soutěži 23. listopadu 2019, tedy v nejbližší možné nové sezoně. Právě otázka, zda to mělo souvislost se snahou Petra Laciny, bude řešit etická komise.
Poslední utkání profesionálních soutěží odpískal Hocek na jaře, na listině pro stávající sezonu se už neobjevil. Oficiální důvody nejsou známy, v zákulisí se mluví o trestu za významně nevydařený zápas druhé ligy.
Jeho se však předvolání etické komise netýká. Vysvětlovat informace ze spisu přijde Petr Lacina, a to 19. listopadu.
Lacina měl co do činění také s civilními soudy. V květnu 2023 byl vzat do vazby kvůli podezření z ovlivňování svědků v kauze možného dotačního podvodu týkajícího se dětského turnaje Ondrášovka (o kauze čtěte více ZDE >>>).