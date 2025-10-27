Baník přišel o kapitána kvůli roztrženému dresu. Galásek: Zklamání, oslabilo nás to
Nedělní duel třináctého kola Chance Ligy mezi Plzní a Baníkem (2:0) byl otevřený až do úplného závěru, který nabídl jednu neobvyklou situaci. Ostravští se v nastavení snažili za stavu 0:1 o vyrovnání, z levé strany rozehrávali roh. Do poslední standardky nemohl zasáhnout kapitán Michal Frydrych. Sudí Jan Všetečka ho vykázal ze hřiště kvůli roztrženému dresu, patrně z přetahované ve vápně se stoperem domácích Svetozarem Markovičem. „Oslabilo nás to, Frydrych pro nás hraje velikou roli,“ připustil po utkání kouč Baníku Tomáš Galásek, který na lavičce ostravského týmu čeká na první bod i vstřelenou branku.
Baník se chystal minutu před koncem avizovaného nastavení rozehrát nejspíš poslední roh zápasu. Ve vápně probíhaly klasické minisouboje před důležitou standardkou. Snahu o srovnání na 1:1 přiběhl do soupeřova vápna podpořit i gólman Dominik Holec. Kopalo se ale nadvakrát – sudí Jan Všetečka totiž hru přerušil ve chvíli, kdy spatřil roztržený dres Michala Frydrycha.
Kapitán Baníku se přetahoval s plzeňským stoperem Svetozarem Markovičem, právě z jejich souboje nejspíš vzniklo poškození Frydrychova oblečení. Ostravský zadák se zlobil, ale musel ze hřiště.
„Dres mu roztrhl někdo jiný, on si ho neroztrhl sám,“ vrátil se k situaci ze závěru utkání ostravský trenér Tomáš Galásek. „Byl v té situaci vykázaný ze hřiště, měli jsme standardní situaci. Byl jsem určitě zklamaný, že nás v tu chvíli oslabil. Při takové standardce hraje pro nás Frydrych velikou roli,“ připustil naštvaný kouč.
Kdybychom čekali, byl by konec utkání
Pokyn od sudího Všetečky byl jasný – dokud si Frydrych nevymění dres, nesmí se zapojit do hry. Než ale lavička Baníku hráči dres přichystala, pokračovalo se ve hře a roh se kopal bez Frydrychovy přítomnosti v plzeňském vápně. „Nepočítali jsme s tím, že mu někdo dres v šestnáctce při posledním rohu roztrhne. Musel počkat na nový. Rozhodčí ale nebude čekat na to, až se vrátí. Pokud bychom čekali na hráče, co si vymění dres, byl by konec utkání. Také proto jsme standardku rozehráli,“ dodal Galásek.
Bez Frydrycha přesto Baník zahrozil – Beweneho centr po rozehrané standardce nasměroval do plzeňské brány střídající Zlatohlávek, gólman Martin Jedlička ale předvedl fantastický zákrok. Cheick Souaré následně odkopl balon přesně do brejku na rozběhnutého Amara Memiče, který jako v hokejové power play zakončil do prázdné brány a stvrdil plzeňskou výhru 2:0.
„Byl to náročný zápas proti skvěle připravenému soupeři. Baník v některých fázích měl trošku víc energie, což je logické. Jsem moc rád, jak kluci zápas odehráli, jaký ukázali charakter. Výsledek beru, je pro nás výborný,“ chválil po utkání svůj tým Martin Hyský, který po nástupu na plzeňskou lavičku zvítězil ve všech třech zápasech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu