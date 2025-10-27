Předplatné

Případ Moses vs. Sláma: podle komise ani UEFA toto není faul. Janotkova reakce stále stejná

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. Sešívaní znovu nedali gól, první zůstává Jablonec • Zdroj: isport.cz
Slávistický David Moses bojuje o míč s Michalem Beran a Ahmand Ghalim z Olomouce
Souboj Tomáše Chorého s Radimem Breitem
Tomáš Chorý kryje míč před Jiřím Slámou
Hráči Plzně se radují z úvodní branky
Prince Adu slaví gól do sítě Baníku
Jiří Sláma byl v Olomouci odnesen na nosítkách
Pardubický Vojtěch Patrák
Podrážka proti kotníku, ošklivě prohnutá noha, nosítka a zranění. Tak dopadl olomoucký fotbalista Jiří Sláma v nedělním ligovém utkání proti Slavii (0:0). Trenér Olomouce Tomáš Janotka cítil křivdu a volal po červené kartě. Mýlí se však. Pravidla poměrně přesvědčivě říkají, že se v tomto případě nejedná ani o faul.

Ke střetu došlo ve 45. minutě. Slávista David Moses se po pravé straně dostal až kamsi k rohovému praporku, odcentroval a při došlapu stoupl podrážkou na Slámův kotník. Netrvalo dlouho a bylo jasné, že olomoucký bek nedohraje.

Konkrétně jde o přetržené vazy v kotníku. Tedy zranění, které si vyžádá delší pauzu.

Domácí trenér Tomáš Janotka tomu nerozuměl. „Trend je jasný, Slámič má úplně fialový kotník, došlo k vážnému zranění. Myslím, že trend by se měl dodržovat,“ prohlásil.

V jedné věci má pravdu. Trend skutečně říká, že v případě větší intenzity, natažené nohy, zásahu podrážkou výš než na kopačku a viditelném prohnutí zasažené nohy má přijít červená. Jenže, a tady je ten rozdíl, pouze v případě, že se jedná o faul. V tomto případě však o faul nešlo. Proč?

Komise: Přirozený pohyb, kontaktu se nemohl vyhnout

Jednoduše, Moses zahrál zcela přirozeně a fotbalově a – velmi lidově řečeno – někam potom nohu dát musel. Dopadla tam, kam přirozeně měla. Byl to naopak Sláma, který přišel do souboje o chvíli později a především centrujícímu hráči svou nohu vložil pod jeho.

Takto to vysvětluje i česká komise rozhodčích. „Sláma se při pokusu zablokovat míč dostal nohou pod nohu centrujícího hráče. Moses se přitom nedopustil žádného přestupku. Jeho pohyb byl přirozený a kontaktu se soupeřem se nemohl vyhnout,“ tvrdí ve svém komuniké.

Kdyby si někdo třeba myslel, že se chce jenom zastat svého muže, tedy rozhodčího Dominika Starého, je tu ještě vyšší kalibr. A sice instruktážní video UEFA zaslané před sezonou do jednotlivých asociací. UEFA každý rok vybírá a komentuje vybrané situace, které slouží jako vodítko pro výklad pravidel. V tomto případě se jedná o záběr z utkání švýcarské ligy mezi Young Boys Bern a Luganem.

Video placeholder
Vybraná sporná situace UEFA ze zápasu Bern - Lugano připomíná zákrok Mosese na Slámu. O faul se nejedná • UEFA

Jakkoli ve fotbale platí, že žádné dvě situace nejsou stejné, asi se shodneme, že podoba mezi tou švýcarskou a nedělní olomouckou je zásadní. A teď to podstatné, tedy posouzení zákroku. Ze strany UEFA zní takto: „Hráč hraje míč férovým a normálním způsobem. Následný kontakt se soupeřem je čistě náhodný. Není spáchán žádný přestupek.“

Proto platí, že sudí – na hřišti i u videa – rozhodli správně, byť následky postiženého hráče jsou nepříjemné.

Trenér Janotka po zápase prohlásil, že Starý se měl jít podívat k monitoru. A dával to do souvislosti s penaltovou situací ke konci zápasu, kdy ho VAR Jan Petřík k přezkumu povolal. „Jestliže VAR intervenoval u penaltového zákroku, měl stejně reagovat i při zákroku na Slámu, aby si rozhodčí udělal obrázek sám a aby se pro regulérnost udělalo maximum.“

To je ovšem (tradiční) nepochopení či neznalost projektu VAR. Videorozhodčí volá hlavního arbitra k monitoru jen tehdy, pokud nesouhlasí s jeho rozhodnutím na hrací ploše. Ovšem Petřík v tomto případě věděl, že se o přestupek nejedná, proto zcela správně neviděl důvod k revizi verdiktu.

Janotka je ovšem stále přesvědčený, že se situace měla posoudit jinak. „Nesmysl,“ reagoval na sociální síti X v pondělí odpoledne na zmíněný výklad toho, proč VAR nezareagoval. 

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
