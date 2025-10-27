Opta predikuje zbytek ligy: kdo po 17 letech spadne, kdo získá titul a jak dopadne Baník?
Více než třetina sezony Chance Ligy 2025/26 je za námi, letí to. Tabulka už se taky malinko trhá: odskočená je první trojka s Jabloncem na čele (!), zhoustnul žebříček uprostřed a obrysy rovněž dostává boj o záchranu. Jak zbytek ročníku dle svého analytického modelu predikuje společnost Opta na základě metriky očekávaných vstřelených a inkasovaných gólů?
Kdo sestoupí a kdo se nevyhne baráži?
Baráži se vyhnou dvanácté Teplice a třináctá Dukla, zatímco Pardubice s Mladou Boleslaví vyzvou ve vypjatém dvojzápase druholigisty. Sestup vychází na Slovácko, což by znamenalo, že klub z Uherského Hradiště opustí elitní scénu po sedmnácti letech.
Konečné umístění týmů dle Opty:
14. Pardubice
15. Mladá Boleslav
16. Slovácko
Jak skončí Baník?
Baník se podle modelů Opty těsně nevyhrabe ze skupiny o záchranu. Nebude se ho sice týkat přímý boj o udržení, nicméně jedenáctá příčka by byla (stejně jako v sezoně 2022/23) zklamáním, zvlášť v kontextu bronzového úspěchu na jaře.
Konečné umístění týmů dle Opty:
11. Baník
12. Teplice
13. Dukla
Složení prostřední skupiny
Opta vidí složení prostřední skupiny podobně jako v minulém ročníku, akorát v tomto pořadí: sedmý Hradec Králové, osmý Zlín, devátí Bohemians, desátá Karviná. Nováček může být v klidu.
Konečné umístění týmů dle Opty:
7. Hradec Králové
8. Zlín
9. Bohemians
10. Karviná
Sparta druhá, jak dopadne Plzeň?
Na druhém místě Opta vidí Spartu, za ní Jablonec a až na čtvrté příčce Plzeň. Vyrovnaný pak podle dat bude boj o poslední pohárový flek a účast v elitní šestce. Polepšit by si o jednu příčku oproti předchozí základní části měla nově pátá Olomouc a šestý Liberec, čímž by si Slovan splnil cíl, kterým je bojovat o účast v Evropě.
Konečné umístění týmů dle Opty:
2. Sparta
3. Jablonec
4. Plzeň
5. Olomouc
6. Liberec
Slavia NEJ favorit na titul?
Měsíční čekání na ligovou výhru, tři remízy v řadě ani druhé (po úterý možná dokonce třetí) místo v tabulce nic nezměnily na tom, že podle Opty je největším favoritem na zisk mistrovského titulu stále Slavia. Podle analytické společnosti jej „sešívání“ obhájí s pravděpodobností 51,3 %.
Konečné umístění týmů dle Opty:
1. Slavia