Opta predikuje zbytek ligy: kdo po 17 letech spadne, kdo získá titul a jak dopadne Baník?

Klinsmann k repre? Ale co peníze? Chorý bez formy, ztracený Prekop – a Jablonec vede ligu • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Zmrzlý lituje bodové ztráty v Olomouci za bezbrankovou remízu
Abdoulaye Sylla se přetlačuje s Vasilem Kušejem
Abdoulaye Sylla se snaží vypíchnout míč Vasilu Kušejovi
Slávistický David Moses bojuje o míč s Michalem Beran a Ahmand Ghalim z Olomouce
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Sparťan Jan Kuchta se raduje z gólu v utkání Konferenční ligy
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Více než třetina sezony Chance Ligy 2025/26 je za námi, letí to. Tabulka už se taky malinko trhá: odskočená je první trojka s Jabloncem na čele (!), zhoustnul žebříček uprostřed a obrysy rovněž dostává boj o záchranu. Jak zbytek ročníku dle svého analytického modelu predikuje společnost Opta na základě metriky očekávaných vstřelených a inkasovaných gólů?

Kdo sestoupí a kdo se nevyhne baráži?

Baráži se vyhnou dvanácté Teplice a třináctá Dukla, zatímco Pardubice s Mladou Boleslaví vyzvou ve vypjatém dvojzápase druholigisty. Sestup vychází na Slovácko, což by znamenalo, že klub z Uherského Hradiště opustí elitní scénu po sedmnácti letech.

Konečné umístění týmů dle Opty:

14. Pardubice
15. Mladá Boleslav
16. Slovácko

Jak skončí Baník?

Baník se podle modelů Opty těsně nevyhrabe ze skupiny o záchranu. Nebude se ho sice týkat přímý boj o udržení, nicméně jedenáctá příčka by byla (stejně jako v sezoně 2022/23) zklamáním, zvlášť v kontextu bronzového úspěchu na jaře.

Konečné umístění týmů dle Opty:

11. Baník
12. Teplice
13. Dukla

Složení prostřední skupiny

Opta vidí složení prostřední skupiny podobně jako v minulém ročníku, akorát v tomto pořadí: sedmý Hradec Králové, osmý Zlín, devátí Bohemians, desátá Karviná. Nováček může být v klidu.

Konečné umístění týmů dle Opty:

7. Hradec Králové
8. Zlín
9. Bohemians
10. Karviná

Sparta druhá, jak dopadne Plzeň?

Na druhém místě Opta vidí Spartu, za ní Jablonec a až na čtvrté příčce Plzeň. Vyrovnaný pak podle dat bude boj o poslední pohárový flek a účast v elitní šestce. Polepšit by si o jednu příčku oproti předchozí základní části měla nově pátá Olomouc a šestý Liberec, čímž by si Slovan splnil cíl, kterým je bojovat o účast v Evropě.

Konečné umístění týmů dle Opty:

2. Sparta
3. Jablonec
4. Plzeň
5. Olomouc
6. Liberec

Slavia NEJ favorit na titul?

Měsíční čekání na ligovou výhru, tři remízy v řadě ani druhé (po úterý možná dokonce třetí) místo v tabulce nic nezměnily na tom, že podle Opty je největším favoritem na zisk mistrovského titulu stále Slavia. Podle analytické společnosti jej „sešívání“ obhájí s pravděpodobností 51,3 %.

Konečné umístění týmů dle Opty:

1. Slavia

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

