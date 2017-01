Özil drží Arsenal v šachu: Nová smlouva? Chci víc peněz a Wengera

REKLAMA

Hvězda Arsenalu, která pravidelně servíruje hráčům gólové přihrávky jak na zlatém podnose, to je německý záložník Mesut Özil. Fanoušci si sestavu „kanonýrů“ bez jeho přítomnosti jen těžko dokážou představit. Mají jistotu, že v nejbližších osmnácti měsících se na tom nic měnit nebude. Na tu dobu má Němec v londýnském klubu smlouvu. Nebrání se ovšem jejímu prodloužení, pokud mu šéfové klubu zaručí splnění podmínek.

„Jsem velmi, velmi šťastný v Arsenalu. A vím, že jsem připravený spojit s ním kariéru i dál a podepsat novou smlouvu,“ řekl Özil německému časopisu Kicker. „I fanoušci chtějí, abych zůstal. Teď jen záleží na tom, aby klub splnil moje podmínky,“ dodal.

Tou první je plat. Tady Özil míří docela vysoko, představoval by si týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber, tedy přes šest milionů korun. Dá se čekat, že tady nebude problém.

Druhá podmínka by mohla být splnitelná o poznání hůř. Němec totiž podmiňuje své setrvání v Arsenalu s dalším působením francouzského trenéra Arséna Wengera. „Je pro mě tou nejdůležitější osobou. On je ten, který mě do klubu přivedl. Mám v něj absolutní důveru. A v klubu to vědí. Proto mi záleží, jestli bude Wenger pokračovat.“

Wenger má smlouvu jen do konce aktuální sezony a kvůli dlouhému čekání na titul, které trvá od roku 2004, je často terčem kritiky. Ani aktuální sezona se zatím nevyvíjí z tohoto pohledu příznivě. Arsenalu patří po 20. kole v Premier League páté místo s osmibodovou ztrátou na vedoucí Chelsea.