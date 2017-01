Konec legendy Chelsea? Terry je na odchodu, chce ho překvapení ligy

Držel se jako lev, příkladnými výkony si i v pokročilém věku říkal o sestavu v Chelsea. Jenže v této sezoně Johnu Terrymu nejspíš odzvoní. Kvůli zraněním odehrál v lize pouhých pět zápasů a nezdá se, že by se jeho vytížení mohlo zlepšit. Rýsuje se odchod na hostování, zájem má Bournemouth - loňský nováček, který se drží na překvapivé deváté příčce tabulky.

Terry v probíhající sezoně válčí se zdravotními trably. Poraněné vazy v kotníku a následné svalové problémy zapříčinily, že od září do ledna nastoupil k pouhým dvěma zápasům.

Když se dal konečně do kupy a dostal šanci na hřišti, přišlo nešťastné nedělní vyloučení v FA Cupu. Po tomto utkání se nezdá, že by od trenéra Conteho měl dostat o hodně víc příležitostí.

Italský kouč přešel na tříobráncový systém a Chelsea šlape i bez své letité ikony. Pevné místo si získal David Luiz doplněný Azpilicuetou a Cahillem. Připravení jsou Kurt Zouma, navrátilec z hostování Nathan Ake, případně Branislav Ivanovič.

Konkurence u anglického lídra je extrémní a 36letý stoper bude muset velmi pravděpodobně hledat místo jinde. Terrymu běží smlouva do konce sezony, jenže ostřílený mazák se nechal slyšet, že by ještě nějaké dva roky rád u fotbalu vydržel.

Nabízí se angažmá v jiném anglickém klubu. Podle tamních serverů se o fotbalovou legendu velmi vážně zajímá Bournemouth, kam by už v lednu mohl odejít na hostování. Chelsea si z týmu stáhla mladého nizozemského stopera Akého, trenér Eddie Howe o zkušeného hráče projevil zájem.

Terryho odchod k překvapení soutěže (Bournemouth je po dvaceti kolech na deváté příčce) dává smysl. Pokud chce i v 36 letech pokračovat v kariéře a hrát Premier League, potřebuje někde nastupovat.

Bournemouth mu určitě dá šanci, pokud by spojení fungovalo, Terry by tam v létě mohl podepsat nový kontrakt. Není příliš pravděpodobné, že vzhledem k promaroděnému půlroku by mu smlouvu nabídla Chelsea.

Terry je největší klubovou legendou a dlouholetým kapitánem, v klubu působí už od roku 2000. S "blues" vyhrál všechny myslitelné trofeje a je jedním z největších oblíbenců fanoušků.