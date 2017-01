Payet rozlítil West Ham! Fanoušci přepisovali dresy, plakát museli hlídat

REKLAMA

West Ham se po dvou ligových prohrách probral a sobotní zápas proti Crystal Palace vyhrál jasně 3:0. Hlavním tématem ale přesto byla osoba, která na trávník Olympijského stadionu v Londýně ten den vůbec nevstoupila - Dimitri Payet. Všechny přítomné zajímalo, jak s trucujícím Francouzem vedení klubu naloží.

"S takovým přístupem dřív nebo později bude muset odejít. I když osobně bych ho nepustila za žádnou cenu," napsala ve svém sloupku pro Sun Sports Karren Bradyová, vicepředsedkyně klubové rady. "Udělali jsme z něj našeho nejlépe placeného hráče, ale je naprosto zřejmé, že už ztratil motivaci," dodala.

Payetovi se věnoval i klubový předseda David Sullivan v předzápasovém programu. Ten už se ztrátou své hvězdy smířený nebyl, a ujistil fanoušky, že francouzského reprezentanta prodat nepotřebuje a v lednu jej rozhodně nikam nepustí. Před utkáním ale raději ještě nechal umístit člena pořadatelské služby před malbu věnovanou francouzskému záložníkovi, aby se na ní naštvaní ultras nevyřádili.

Man marking for Dimitri Payet pic.twitter.com/eA8tqelLXW — Matt Barlow (@Matt_Barlow_DM) 14. ledna 2017

Zatímco kolem něj krouží světové velkokluby i boháči z Číny, Payet preferuje návrat do rodné Francie, kde by znovu oblékl dres Marseille. Šestý tým Ligue 1, který nově vlastní bohatý americký podnikatel Frank McCourt, už hledá způsoby, jak Kladiváře k prodeji přesvědčit. Jejich první nabídka nepadla na úrodnou půdu, teď Marseille hodlá ustoupit a k penězům nabízí i možnost ponechat Payeta v Londýně do konce sezony na hostování.

"Požadujeme po něm, aby alespoň projevil stejnou oddanost klubu, jako naši příznivci projevili jemu, a dodržel svou smlouvu," uzavřel diskusi kolem Payeta předseda Kladivářů. Právě oddaní fanoušci klubu ale Francouzovi během soboty několikrát na dálku vzkázali, že jim chybět nebude.