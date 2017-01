City chtějí zlepšení! Guardiola dostane víc peněz, chce brankáře i Messiho

To se mu ještě v trenérské kariéře nestalo. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola prohrál v posledním kole na půdě Evertonu již popáté v Premier League, tolik porážek v ligové sezoně v Barceloně ani Bayernu nikdy neměl. A to je anglická liga teprve těsně za svou polovinou! Španělský kouč a s ním celý Manchester City tak vidí, že je čeká ještě pořádná dřina. K vzestupu mají pomoci také další velké nákupy.

Guardiola utratil v létě 150 milionů liber, v Manchesteru City udělal revoluci a začal si tým stavět ke svému obrazu. Nejkontroverznějším rozhodnutím byl odchod jedničky Joea Harta na hostování do Turína, místo něj přišel Claudio Bravo z Barcelony.

Po půl roce se dá říct, že tento tah se zatím nepovedl. Bravo nepřesvědčil fanoušky ani experty, naopak Hart předvádí v Itálii velmi dobré výkony. Anglického reprezentanta si ale podle smlouvy Guardiola v zimě stáhnout nemůže, i kdyby chtěl.

SESTŘIH Premier League: Everton - Manchester City 4:0. Velký debakl Guardiolova týmu

Proto se spekuluje o tom, že bude chtít přivést nového brankáře. V zimě to ale nebude mít snadné, většina z top gólmanů by nemohla hrát v evropských pohárech a hlavně žádný tým nebude chtít pustit svou jedničku. Proto je pravděpodobnější scénáč, že Guardiola počká do léta. To skončí smlouva dvojce Willymu Caballerovi a nejspíš odejde.

Další velké nákupy?

„Citizens“ ale potřebují zabrat hned. V Premier League jsou až na pátém místě a ztrácí 10 bodů na první místo. „O titul už nehrajeme, vypadli jsme z toho závodu,“ připustil sám Guardiola po prohře 0:4 na Evertonu.

Jenže Guardiolův tým si musí za každou cenu zajistit alespoň Ligu mistrů a i tady má pořádnou konkurenci. Jak to bude vedení řešit? Podle informací z Anglie tak trochu podle zvyku. Trenérovi dá ještě více peněz na přestupy.

SESTŘIH Premier League: Liverpool - Manchester City 1:0. Klopp předčil Guardiolu

Tu největší pecku si ale Manchester City chystá na léto. To by rád přivedl Lionela Messiho z Barcelony, jehož (ne)prodloužení smlouvy s katalánským týmem se stalo tématem číslo jedna ve Španělsku.

Vedení „Citizens“ je údajně ochotné nabídnout za Messiho 100 milionů liber a z Argentince udělat nejlépe placeného hráče světa (800 tisíc liber týdně). Samozřejmě, podobných spekulací už bylo mnoho, ale Manchester City je ochotný pro to udělat skoro všechno.

Jasné je jedno, Manchester City už může počítat s talentovaným Brazilcem Gabrielem Jesusem, který před několika dny přicestoval do Anglie a brzy by mohl sestavu Guardiola týmu oživit. Bude to ale na zlepšení stačit?