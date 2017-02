Čech nabídl pomoc hráči Hullu se zraněnou lebkou: Vím, čím prochází

Měl proraženou lebku, bojoval o život a nakonec se úspěšně vrátil na trávníky. Brankář Petr Čech, který kvůli tomu posledních deset let chytá v ochranné helmě, teď může předávat rady a zkušenosti záložníkovi Hullu Ryanu Masonovi, který podobně bolestivé zranění utrpěl v nedávném zápase proti Chelsea. Český brankář se o tom rozpovídal v rozhovoru pro web Arsenalu, za který nyní chytá.

REKLAMA

Ryan Mason, nejdražší posila v historii Hullu, nastoupil 22. ledna v základní sestavě proti Chelsea, v záloze ale běhal jen 12 minut. Po hlavičkovém souboji s Garym Cahillem šel k zemi, a narozdíl od obránce londýnského klubu z něj nevyšel dobře a byl odvezen do nemocnice s proraženou lebkou. Teď už se zotavuje doma a podporu má však z celého fotbalového světa. Pomoc mu nabídl i Petr Čech, který se před deseti lety po stejném zranění dokázal vrátit na hřiště.

"Nabídl jsem mu svou podporu, rád s ním budu sdílet svůj příběh, jestli mu to pomůže," řekl brankář Arsenalu klubovému webu. "V takové situaci potřebujete kolem sebe mít lidi, někoho, kdo vám řekne: Neboj se, všechno je v pořádku. Po takovém zranění máte spoustu otázek, na které nikdo nezná odpovědi, a je skvělé u sebe mít někoho, kdo si prošel tím samým," dodal.

720p 480p 360p 240p <p>Nevyhrál by Ligu mistrů. Ani čtyři FA Cupy. Nevlastnil by rekordní počet čistých kont v Premier League. To všechno mohlo nastat, kdyby Petr Čech zůstal paralyzovaný po incidentu, při němž mu soupeř prokopl kolenem lebku. Slavný brankář ovšem zabojoval a přesně před 10 lety se vrátil k fotbalu. Za Chelsea nastoupil v Liverpoolu 20. ledna 2007, návrat zvládl za 99 dní.</p> REKLAMA JAK TO BYLO: Čech vypráví, jak se před 10 lety podruhé fotbalově narodil. S helmou! • VIDEO iSport TV

Podle Čecha je v případě podobného zranění důležité mít okolo sebe rodinu a přátele. "Je to velká výzva nejen pro něj, ale i pro jeho nejbližší," myslí si. "Když nevíte, jak pomoci někomu, kdo je vám blízký, je to vždycky těžké. Nabídl jsem mu podporu, protože sám dobře vím, čím teď prochází. Jsem rád, že mu mohu pomoci. To, že se s ním podělím o své zkušenosti, byla první věc, která mě napadla," uvedl rekordman v počtu startů za českou reprezentaci.

Petr Čech se z fraktury lebky zotavoval na podzim roku 2006, 20. ledna 2007 už opět stál mezi tyčemi Chelsea, s níž poté získal anglický titul i vyhrál Ligu mistrů. O devět let mladší Mason se podrobil operaci 23. ledna a po krátkém čase v nemocnici se zotavuje doma.