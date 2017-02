Legenda se zastává Čecha: Tým ovlivnil. Takové hráče Arsenal potřebuje

Věc, která se před dalším zápasem Arsenalu nejvíce řeší? Jednoznačně Petr Čech. Po nemastných výkonech z poslední doby se totiž v Anglii spekuluje o tom, že s ním možná trenér Arséne Wenger ztratí trpělivost a proti Hullu pošle do boje dvojku Davida Ospinu. Jenže Čech je pořád velmi respektovaným hráčem. „Imponoval mi nejen výkony na hřišti,“ říká legenda Arsenalu Martin Keown.

REKLAMA

Keown jako bývalý stoper moc dobře ví, jak je pro obránce důležité, když se může na brankáře za sebou spolehnout. „Čech pozitivně ovlivnil celý tým Arsenalu,“ všímá si expert, který za „kanonýry“ odehrál přes 300 zápasů.

I přes poslední výkony Čecha podporuje. „Má strašně moc zkušeností, takové hráče Arsenal potřebuje. Na hřišti i v kabině,“ tvrdí Keown. Jenže i on dobře ví, že trenér Wenger je pod velkým tlakem a ke změně by se odhodlat mohl.

„Připomíná mi to situaci s Jensem Lehmannem,“ vrací se Keown do minulosti. „Jens chytal v roce 2004 výborně, tým neprohrával. Jenže pak dostal gól z velké dálky a vypadl ze sestavy,“ vzpomíná si.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Chelsea - Arsenal 3:1. Čech udělal hrubku • VIDEO Premier League

„Brankáři to pod Wengerem nemají snadné. Jakmile je hráči kolem 35 let, začne přemýšlet o jeho budoucnosti a je možné, že ho vymění,“ dodává Keown. Pro upřesnění, Čechovi bude 35 let ještě před koncem aktuální sezony.

Dá Wenger Čechovi důvěru? Nebo do branky proti Hullu postaví mladšího Davida Ospinu? To se dozvíme už zítra kolem poledne. Arsenal totiž zahajuje 25. kolo Premier League v sobotu od 13:30. Online přenos sledujte ZDE.