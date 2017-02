SESTŘIHY: Chelsea ztratila, City jsou druzí. Slavil Arsenal i United

Manchester City potvrdil svou dobrou formu z posledních dvou zápasů a vítězstvím na hřišti Bournemouthu se posunul na druhou příčku tabulky. O branky se postarali Sterling a obránce domácích Tyrone Mings, který si vstřelil vlastní gól. Leicester City prohrál počtvrté za sebou, tentokrát 0:2 na hřišti Swansea. Fotbalisté Arsenalu zvládli generálku na středeční osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. V úvodním duelu 25. kola Premier League na domácím stadionu porazili Hull City 2:0 díky dvěma brankám Alexise Sáncheze, který se tak posunul do čela tabulky střelců. Celý zápas za Gunners odchytal Petr Čech a připsal si dva skvělé zákroky. Dařilo se i Manchesteru United, který vyhrál 2:0 nad Watfordem. Sadio Mané se pak postaral o vítězství Liverpoolu, který ovládl šlágr kola s Tottenhamem a vyhrál v Premier League poprvé v roce 2017. Jen bod získal lídr tabulky Chelsea, kteří na Turf Moor remizovali s nováčkem ligy Burnley 1:1. Svoje vedení v čele navýšil na deset bodů.

REKLAMA

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16. Mané, 18. Mané Hosté: Sestavy Domácí: Mignolet – Clyne, Matip, Lucas Leiva (82. Klavan), Milner – Lallana, Henderson, Wijnaldum – Mané (90+2. Alexander-Arnold), Firmino, Coutinho (77. Can). Hosté: Lloris – Walker, Dier, Alderweireld, Davies – Dembélé (77. Moussa Sissoko), Wanyama – Eriksen (68. Winks), Alli, Son Heung-min (83. V. Janssen) – Kane. Náhradníci Domácí: Karius, Sturridge, Klavan, Moreno, Can, Origi, Alexander-Arnold Hosté: Janssen, Vorm, N'Koudou, Trippier, Sissoko, Winks, Wimmer

Hrdinou Liverpoolu se stal Senegalec Sadio Mané, jenž v 16. minutě otevřel skóre a už za 138 vteřin překonal gólmana Huga Llorise podruhé. "Reds" zvítězili poprvé po pěti kolech a slaví premiérovou ligovou výhru v novém roce.

Tottenhamu skončila v domácí soutěži šňůra devíti utkání bez porážky. Pokud Manchester City v pondělí uspěje v Bournemouthu, přijdou Spurs o druhou příčku.

720p 480p 360p 240p REKLAMA

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Alexis Sánchez, 90+3. Alexis Sánchez Hosté: Sestavy Domácí: Čech – Bellerín, Mustafi, Koscielny (C), Gibbs – Oxlade-Chamberlain (82. Lucas), Coquelin – Walcott (69. Elneny), Özil, Iwobi (82. Welbeck) – Alexis Sánchez. Hosté: Jakupović – Elabdellaoui (66. Elmohamady), Ranocchia, Maguire, Robertson – Huddlestone (C) (78. Diomandé), N'Diaye – Marković, Grosicki (61. Goebel Evandro), Clucas – Niasse. Náhradníci Domácí: Ospina, Monreal, Gabriel, Elneny, Lucas, Welbeck, Giroud Hosté: Marshall, Meyler, Maloney, Diomandé, Elmohamady, Tymon, Evandro

Sánchez otevřel skóre ve 34. minutě, když se míč od jeho ruky odrazil do sítě. Rozhodčí Mark Clattenburg však gól uznal. "Sudí se nám po přestávce omluvil a uznal, že to byla ruka. Uvědomil si svou chybu. Ruku neodpískal, protože si prý nebyl stoprocentně jistý. Musí to pro něj být těžké, ale na velkých stadionech jdou taková rozhodnutí často proti vám," prohlásil obránce Hullu Andrew Robertson.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Arsenal - Hull 2:0 • VIDEO Premier League

Domácím se dlouho nedařilo přidat pojistku. Až v nastavení hlavičku střídajícího Lucase Péreze v šestnáctce zastavil rukou Sam Clucas a dostal červenou kartu. Pokutový kop s přehledem proměnil Sánchez a sedmnáctou ligovou brankou v sezoně se dostal do čela tabulky střelců.

Chcete vidět na vlastní oči zápas Premier League? Hrajte Sazka Fantasy!

Český gólman bral výhru s Hullem jako mimořádně důležitý. "Tuhle výhru jsme potřebovali, snad nám zvedne sebevědomí. Tabulka je napěchovaná, musíme se dívat před sebe i za sebe. Potřebujeme hrát konzistentně, protože jsme měli období, kdy jsme hráli dobře, a pak zase prohrávali. Každé další utkání je teď pro nás jako finále," řekl v rozhovoru pro Sky Sports.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31. Mata, 60. Martial Hosté: Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia, Bailly, Smalling (C), Blind – A. Herrera, P. Pogba – Mata (72. Fellaini), Mchitarjan (89. Lingard), Martial (80. Rashford) – Ibrahimović. Hosté: Gomes – Britos (46. Janmaat), Kaboul, Prödl, Cathcart (83. Success), Holebas – Zárate (74. Okaka), Capoue, Cleverley, Niang – Deeney (C). Náhradníci Domácí: Romero, Darmian, Rooney, Lingard, Carrick, Rashford, Fellaini Hosté: Arlauskis, Mariappa, Success, Behrami, Doucouré, Janmaat, Okaka

Manchester United doma porazil Watford 2:0 a posunul se na pátou pozici. Svěřenci Josého Mourinha neprohráli v 16. ligovém utkání po sobě, což je aktuálně nejdelší série v pěti elitních evropských soutězích. Na Old Trafford jako první skóroval ve 30. minutě Juan Mata po přihrávce Anthonyho Martiala, který se sám prosadil po hodině hry.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Manchester United - Watford 2:0 • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Brady Hosté: 7. Pedro Sestavy Domácí: Heaton (C) – Lowton, M. Keane, Mee, S. Ward – Boyd, Barton, A. Westwood, Brady (65. Arfield) – Gray (82. Vokes), Barnes. Hosté: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill (C) – Moses (72. Willian), Kanté, Matić (67. Fàbregas), Alonso – Pedro (87. Batshuayi), D. Costa, E. Hazard. Náhradníci Domácí: Robinson, Flanagan, Vokes, Tarkowski, Gudmundsson, Arfield, Darikwa Hosté: Begović, Zouma, Fàbregas, Batshuayi, Chalobah, Aké, Willian

Chelsea šla na stadionu nováčka z Burnley do vedení už v sedmé minutě, když se prosadil Pedro. Domácí ale překvapivě udeřili o sedmnáct minut později, nádherným přímým kopem srovnala skóre nejdražší posila Burnley, Robbie Brady. Chelsea si ve druhém poločase nedokázala vytvořit vyloženou gólovou příležitost a z Turf Moor odjela se ziskem jednoho bodu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Burnley - Chelsea 1:1. Lídr nečekaně ztratil na půdě nováčka • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Mawson, 45+2. M. Olsson Hosté: Sestavy Domácí: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – T. Carroll, Fer, Cork (C) – Dyer (7. Routledge, 89. L. Narsingh), F. Llorente (72. J. Ayew), G. Sigurdsson. Hosté: Schmeichel – Simpson (70. Amartey), Morgan (C), Huth, Fuchs (46. Chilwell) – Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton (46. Slimani) – Gray, Vardy. Náhradníci Domácí: Nordfeldt, Rangel, Amat, Kingsley, Routledge, Ayew, Narsingh Hosté: Zieler, Chilwell, Musa, King, Amartey, Slimani, Okazaki

Leicester City se řítí dolů tabulkou a po čtvrté prohře v řadě je jen bod nad sestupovým pásmem. Skalp mistra získal na domácím stadionu tým Swansea, za který se trefili v prvním poločase obránci Mawson a Olsson. Tým Paula Clementa se naopak ode dna odlepil a nyní je patnáctý se čtyřbodovým náskokem na chvost tabulky.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Swansea - Leicester 2:0 • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 29. Sterling, 69. Agüero Sestavy Domácí: Boruc – A. Smith, Francis (C) (22. Mings), S. Cook, Daniels – Surman, Arter – Fraser, Wilshere (45+3. Afobe), Ibe (77. Pugh) – J. King. Hosté: Caballero – Sagna, Fernandinho, Stones, Kolarov – De Bruyne, Y. Touré (71. Otamendi), Silva (C) – Sterling (90+1. Nolito), Jesus (14. Agüero), Sané. Náhradníci Domácí: Allsop, Mings, Smith, Gosling, Pugh, Stanislas, Afobe Hosté: Bravo, Kompany, Fernando, Nolito, Agüero, Delph, Otamendi

Mancher City vyhrál potřetí v řadě, tentokrát 2:0 proti Bournemouthu. Citizens si poradili i bez Gabriela Jesuse, který musel odejít ze hřiště už po čtvrt hodině vinou zranění. První branku zápasu vstřelil po necelé půlhodině hry Raheem Sterling, ta druhá padla v 69. minutě. Původně byla připsána Agüerovi, zpětně bylo ale potvrzeno, že se jednalo o vlastní gól obránce Mingse. Manchester City se díky výhře posunul před Arsenal a Tottenham na druhou příčku, osm bodů za vedoucí Chelsea.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Valdés – Chambers, Espinosa, B. Gibson (C), Fábio – de Roon, Clayton, Forshaw (58. Guedioura) – Traoré, Negredo (82. Gestede), Stuani (67. G. Ramírez). Hosté: Robles – Coleman, A. Williams, Ra. Funes Mori, Baines – Davies (C), Gueye (62. E. Valencia), Schneiderlin – Lookman (73. Lennon), R. Lukaku, Barkley (87. Barry). Náhradníci Domácí: Ayala, Leadbitter, Guzan, Downing, Ramírez, Guedioura, Gestede Hosté: Jagielka, Koné, Lennon, Barry, Valencia, Stekelenburg, Holgate

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Middlesbrough - Everton 0:0 • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 67. Allen Hosté: Sestavy Domácí: Grant – Bardsley (58. Johnson), Shawcross (C), Martins Indi, Pieters – Whelan, Adam (79. Afellay) – Sobhi (82. Diouf), Allen, Arnautović – Crouch. Hosté: Hennessey – J. Ward, Tomkins, Delaney (C), van Aanholt – Milivojević, McArthur (87. Rémy) – Zaha (68. Schlupp), Puncheon (77. Cabaye), Townsend – Ch. Benteke. Náhradníci Domácí: Given, Afellay, Berahino, Diouf, Imbula Wanga, Johnson, Muniesa Hosté: Speroni, Cabaye, Campbell, Flamini, Rémy, Sako, Schlupp

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Stoke - Crystal Palace 1:0 • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 30. Gabbiadini, 45. Gabbiadini, 88. Denayer, 90+2. S. Long Sestavy Domácí: Mannone – Denayer, O'Shea (46. Pienaar), L. Koné – Jones, N'Dong, D. Gibson (81. Khazri), Seb. Larsson (58. Borini), Oviedo – Januzaj – Defoe. Hosté: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – Ward-Prowse, Romeu, S. Davis – Redmond, Gabbiadini (73. S. Long), Tadić (82. Højbjerg). Náhradníci Domácí: Borini, Khazri, Mika, Lescott, Pienaar, Manquillo, Honeyman Hosté: Gardoș, Long, Rodriguez, Højbjerg, McQueen, Sims, Hassen

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Sunderland - Southampton 0:4 • VIDEO Premier League

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 63. Feghouli, 86. Lanzini Hosté: 6. Chadli, 90+4. McAuley Sestavy Domácí: Randolph – Kouyaté, Fonte, Reid, Cresswell (46. Calleri) – Feghouli (90+2. Collins), Noble (C), Obiang, Snodgrass (87. E. Fernandes) – Antonio, Lanzini. Hosté: Foster – Nyom, C. Dawson, McAuley, Brunt – D. Fletcher (C), Livermore – Phillips (67. Robson-Kanu), J. Morrison (79. Yacob), Chadli (53. J. Evans) – Rondón. Náhradníci Domácí: Adrián, Byram, Collins, Nordtveit, Calleri, Fernandes, Fletcher Hosté: Myhill, Olsson, Evans, Yacob, McClean, Robson-Kanu