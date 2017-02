Arsenalu pomohl rozhodčí! O půli se nám omluvil, překvapil obránce Hullu

Rozhodčí v anglické Premier League chybují častěji, než by bylo zdrávo, ale málokdo se za své činy dokáže omluvit. Mark Clattenburg v sobotním duelu Arsenalu proti Hullu uznal první gól Alexise Sáncheze, který přitom dostal míč do brány rukou. Reagoval však poněkud neobvykle. „Hned o přestávce se nám omluvil a přiznal, že to byla ruka. Bylo mi ho líto,“ prozradil obránce „tygrů“ Andrew Robertson.

REKLAMA

Vloni prožil Clattenburg nejúspěšnější období kariéry. Byl vyhlášen za nejlepšího rozhodčího světa, zapískal si finále Ligy mistrů i EURO, ale v zápase s Hullem obrovsky pochybil, když uznal Alexisův gól rukou.

„O půli nám řekl, že ruku neodpískal, protože si nebyl stoprocentně jistý. Musí být těžké posuzovat situace tak rychle, ale bohužel na tak velkých stadionech nás taková rozhodnutí zabíjí,“ smutnil obránce Hullu Robertson.

Dvaadvacetiletého obránce také mrzelo, že rozhodčí neposoudil situace zcela opačně. „Samozřejmě můžeme spekulovat, že neměl uznat gól, když si nebyl stoprocentně jistý, ale myslím si, že on by argumentoval stejně, že když si nebyl jistý, musel gól uznat,“ přemýšlel nad rozhodnutím Clattenburga.

Přesto našel reprezentant Skotska pochopení pro pána s píšťalkou. „Samozřejmě ne mnoho rozhodčích dokáže přiznat svoji chybu, takže je skvělé, že to udělal. Ale bohužel pro nás to nic neřeší,“ uzavřel Robertson.

To trenér Arsenalu Arséne Wenger se ke kontroverzní situaci vyjadřovat nechtěl. „Možná jsme měli trochu štěstí. Omlouvám se, ale nemohu to ovlivnit. Našim úkolem není soustředit se na to, co se říká okolo, ale zaměřit se na to, za co jsme zodpovědní, což je výkon na hřišti,“ tvrdil po důležité výhře.