Sánchezův konec? Arsenal posadil hvězdu po hádkách se spoluhráči

Je tahounem Arsenalu, nejlepším střelcem týmu. Přesto pozice Alexise Sáncheze v londýnském klubu není nejrůžovější, a čím dál víc to vypadá, že Arséne Wenger se s hvězdným útočníkem bude muset v létě rozloučit. Chilan byl po slabém výkonu proti Bayernu odkázán jen na lavičku a do zápasu s Liverpoolem (1:3) zasáhl až ve druhém poločase. A podle britského tisku si poslední dobou i přestává rozumět se spoluhráči.

Pro fanoušky Arsenalu to muselo být překvapení. Alexis Sánchez, největší tahoun týmu, začal klíčový ligový souboj s Liverpoolem jen na lavičce. Naskočil až ve druhém poločase a nahrál na gól, prohře 1:3 ale zabránit nedokázal. K jeho posazení prý mělo vést víc, než jen zefektivnění přímočarosti útoku, což uvedl trenér Arséne Wenger.

Dle informací britského listu The Daily Telegraph Alexis neudržel nervy na uzdě a odešel dříve z tréninku po hádce se spoluhráči. Rozhodnutí začít s Alexisem pouze mezi náhradníky měli podle jejich informací podpořit všichni hráči, kteří cítí, že Chilan začíná být víc a víc sobecký. Nelíbilo se jim, jak se choval, když jej Wenger vystřídal v zápase se Swansea, aby dal prostor uzdravenému Dannymu Welbeckovi, ani to, jak se Sánchez po drtivé prohře 1:5 v Mnichově pustil do Alexe Oxlade-Chamberlaina.

"Kanonýři" ale byli zřejmě jediní, u kterých se tento krok dočkal pochopení. Bývalý útočník Alan Shearer ve sloupku pro deník The Sun napsal, že Alexis by nikdy neměl začínat jako náhradník. „Jako by Sánchez donutil svého trenéra ztrapnit se tak moc, až ho musel poslat na hřiště. Okamžitě připravil gól pro Welbecka a vrátil Arsenal do hry. V téhle sezoně už 17 gólů dal a na 9 nahrál – takového hráče prostě nemůžete nechat na lavičce,“ argumentoval Shearer.

„Kdybych byl v Alexisově pozici, chtěl bych z Arsenalu odejít,“ přisadil si Ian Wright, který v dresu Gunners přes dvě stovky zápasů. Bývalý brankář Mark Schwarzer, toho času expert stanice BBC, si myslí, že hvězdy jako Sánchez a Mesut Özil jen čekají, jak dopadne nejistá situace kolem setrvání trenéra Wengera. „Myslím, že pokud zůstane, kádr Arsenalu čeká hodně příchodů i odchodů,“ řekl v pořadu Match of the Day 2 Extra.

O Sáncheze se už druhou sezonu zajímá italský mistr Juventus Turín, služby chilského forvarda by přivítal i šampión Francie PSG. Ten Alexisovi nabízí 300 tisíc liber (přes 9 milionů korun) týdně.