Lukaku přidělal Evertonu starosti. Odmítl balík za novou smlouvu

Připravili pro něj novou smlouvu, která by z něj udělala nejlépe placeného hráče v historii týmu. A Romelu Lukaku řekl ne. Autor 19 ligových gólů, který se s Harrym Kanem dělí o první místo v tabulce střelců Premier League, okamžitě rozjel kolotoč spekulací o možném přestupu, a to jen pár dní poté, co Everton ujistil, že neodejde.

Tým z Liverpoolu učinil historickou nabídku. Romelu Lukaku se měl stát prvním hráčem v klubové historii s platem vyšším, než 100 tisíc liber za týden. Ačkoli má v Evertonu smlouvu ještě na dva roky, dostal možnost prodloužit na pět let s možností každý týden inkasovat 140 tisíc liber (zhruba 4,35 milionu korun).

V úterý večer ale klubu oznámil, že nemá zájem kontrakt prodloužit. Tím překvapil klubové vedení, jen pár dní předtím totiž jeho agent Mino Raiola veřejně prohlásil, že Lukaku „na 99,99 procent zůstane.“

Za rozhodnutím belgického kanonýrka ale nestojí fakt, že by chtěl víc peněz. Lukaku chce hlavně hrát v Lize mistrů, kde by nejraději nastoupil v dresu londýnské Chelsea, aktuálního suverénního lídra tabulky. Třiadvacetiletý útočník přišel do Evertonu právě z Chelsea za 28 milionů liber, jeho návrat na Stamford Bridge by prý mohl přijít až na 65 milionů liber (2 miliardy korun).

O Lukakua se zajímá i šestý tým Premier League, Manchester United. Nahrává tomu fakt, že klub z Old Trafford vede Belgičanův bývalý boss z Chelsea, José Mourinho, manchesterský tým má navíc skvělé vztahy s agentem Raiolou. Ten dohlížel na letní příchody Paula Pogby, Henrika Mchitarjana i Zlatana Ibrahimovice.