SESTŘIHY: City remizovalo s Liverpoolem, United slaví. Arsenal padl

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 69. Agüero Hosté: 51. Milner Sestavy Domácí: Caballero – Fernandinho, Otamendi, Stones, Clichy – Y. Touré (66. Sagna) – Sterling, De Bruyne, Silva, Sané (84. Fernando) – Agüero. Hosté: Mignolet – Clyne, Matip, Klavan, Milner – Wijnaldum, Can, Lallana – Mané, Firmino (90. Lucas Leiva), Coutinho (73. Origi). Náhradníci Domácí: Bravo, Sagna, Fernando, Nolito, Kolarov, Iheanacho, Garcia Hosté: Karius, Lovren, Moreno, Lucas Leiva, Origi, Woodburn, Alexander-Arnold

První poločas duelu Manchester City - Liverpool přinesl velké množství šancí a také několik diskutabilních zákroků v pokutových územích, rozhodčí Oliver ale penaltu ani pro jeden tým neodpískal. Až po změně stran jasně fauloval domácí obránce Clichy ve vápně Firmina a pokutový kop s přehledem proměnil Milner.

Jednatřicetiletý fotbalista v této sezoně kopal sedm penalt se stoprocentní úspěšností. Dnešním gólem zaznamenal 50. ligový zásah v 450. zápase. V 69. minutě ale srovnal Agüero a potvrdil, že se mu na domácím stadionu Etihad proti Liverpoolu daří: skóroval v každém z posledních pěti duelů Premier League. Desátou asistenci v sezoně si připsal De Bruyne, pouze Sigurdsson ze Swansea se může pyšnit jednou gólovou přihrávkou navíc.

V závěru bylo k vidění několik neproměněných velkých šancí. De Bruyne nejprve trefil tyč, na druhé straně po Firminově přihrávce netrefil míč osamocený Lallana a posléze domácí útočník Agüero přestřelil branku. "Citizens" posedmé v řadě bodovali.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14. Eriksen, 33. Alli Hosté: 52. Ward-Prowse Sestavy Domácí: Lloris (C) – Dier, Alderweireld, Vertonghen – Walker (78. Trippier), Wanyama, Dembélé, Davies – Eriksen (86. V. Janssen), Alli – Son Heung-min (75. Winks). Hosté: Forster – Soares, Stephens, Romeu, Jošida – S. Davis (C), Bertrand – Ward-Prowse, Tadić (69. Boufal), Redmond (80. Jay Rodriguez) – Gabbiadini (31. S. Long). Náhradníci Domácí: Vorm, Trippier, Wimmer, Winks, Onomah, Sissoko, Janssen Hosté: Hassen, Cáceres, McQueen, Boufal, Højbjerg, Rodriguez, Long

Tottenham vedl od 14. minuty po Eriksenově skákavé střele k tyči. Dánský záložník se v posledních šesti soutěžních zápasech přímo podílel na deseti gólech: tři dal a u sedmi asistoval. V 33. minutě navíc domácí kopali penaltu, kterou proměnil Alli, jenž se prosadil ve čtyřech soutěžních duelech po sobě. Za hosty snížil krátce po přestávce Ward-Prowse, na bod ale Southampton nedosáhl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 77. Gestede Hosté: 30. Fellaini, 63. Lingard, 90+4. A. Valencia Sestavy Domácí: Valdés – Barragán, Espinosa, B. Gibson, Fábio – de Roon, Clayton, Leadbitter (C) (68. Gestede) – Downing, Negredo, G. Ramírez (68. Traoré). Hosté: de Gea – P. Jones, Smalling, Bailly – A. Valencia, Fellaini, Carrick (C), Young – Mata (69. Rojo), Lingard (80. Martial) – Rashford (90+4. Darmian). Náhradníci Domácí: Forshaw, Fry, Gestede, Guedioura, Guzan, Stuani, Traoré Hosté: Darmian, Rojo, Shaw, Fosu-Mensah, Martial, Romero, Mchitarjan

Fellaini otevřel skóre po půlhodině a trefil se poprvé od 12. prosince 2015. První ligovou asistenci od loňského ledna si připsal Young. Další gól hosté vstřelili až v 62. minutě, za což Middlesbrough mohlo vděčit několika zákrokům brankáře Valdése. Na Lingardovu povedenou střelu do šibenice ale nemohl španělský gólman dosáhnout.

Naději pro domácí vykřesal v 77. minutě Gestede, který po 509 minutách ukončil čekání Middlesbrough na gól. V nastavení ale po Valdésově chybě pojistil vítězství hostů Valencia, jenž stylově oslavil 200. start v nejvyšší soutěži v dresu "Rudých ďáblů".

Manchester United se stal prvním týmem s 600 výhrami v Premier League, k jejich dosažení potřeboval 951 utkání. V tabulce se posunul na páté místo. Middlesbrough čeká na vítězství už 11 duelů a nachází se na předposlední, 19. pozici.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. C. Dawson, 55. Robson-Kanu, 75. C. Dawson Hosté: 15. Alexis Sánchez Sestavy Domácí: Foster – C. Dawson, McAuley, J. Evans, Nyom – Livermore, D. Fletcher (C) – Brunt (72. Yacob), Chadli (89. Field), McClean – Rondón (54. Robson-Kanu). Hosté: Čech (38. Ospina) – Bellerín, Mustafi, Koscielny (C), Monreal – Xhaka, Ramsey – Walcott (65. Giroud), Oxlade-Chamberlain, Alexis Sánchez (78. Iwobi) – Welbeck. Náhradníci Domácí: Myhill, Olsson, Wilson, Robson-Kanu, Leko, Field, Yacob Hosté: Ospina, Mertesacker, Gabriel, Coquelin, Elneny, Iwobi, Giroud

Do zápasu vstoupil lépe West Bromwich. Ve 12. minutě si Dawson naskočil na rohový kop Nacera Chadliho a hlavou poslal domácí do vedení. Odpověď Arsenalu přišla o necelé tři minuty později. Granit Xhaka našel na hranici ofsajdu nepokrytého Alexise Sáncheze a nejlepší střelec soutěže pohodlně uklidil míč do horní poloviny brány. Pro Sáncheze to byl 18. gól v tomto ročníku Premier League, k tomu má na kontě devět asistencí.

Na konci prvního poločasu přišel nešťastný okamžik pro brankáře Čecha, jenž si při rozehrávce přivodil zranění nohy. Čech ve hře ještě chvíli pokračoval, po zneškodnění dělovky Stevena Fletchera si ale vyžádal ošetření, po němž ho v bráně vystřídal David Ospina.

V 55. minutě odrazil kolumbijský brankář dloubáček za obranu jen k nohám Robsona-Kanua a velšský útočník po pouhých 75 vteřinách na hřišti skóroval. Největší šanci na vyrovnání měl v 66. minutě Danny Welbeck, ale jeho hlavička mířila do břevna.

Od nástupu trenéra Tonyho Pulise v lednu 2015 vstřelili hráči West Bromwiche téměř polovinu gólů po standardních situacích. To ukázala i 75. minuta, když se podruhé v zápase prosadil po rohovém kopu Dawson.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Lanzini, 63. A. Ayew Hosté: 5. Mahrez, 7. Huth, 38. Vardy Sestavy Domácí: Randolph – Byram, Fonte, Reid (C) (18. Snodgrass), Cresswell (73. Masuaku) – Kouyaté, Obiang (67. E. Fernandes) – Antonio, Lanzini, A. Ayew – Carroll. Hosté: Schmeichel (C) – Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs – Mahrez (87. Chilwell), Ndidi, Drinkwater, Albrighton – Okazaki (76. A. Musa), Vardy (76. Slimani). Náhradníci Domácí: Adrián, Masuaku, Collins, Nordtveit, Feghouli, Snodgrass, Fernandes Hosté: Zieler, Chilwell, King, Amartey, Gray, Slimani, Musa

Obhájci titulu z Leicesteru pokračovali po odvolání trenéra Claudia Ranieriho ve vítězném tažení. Po výhře 3:2 na hřišti West Hamu mají sérii čtyř vítězných soutěžních utkání a posunuli se na 15. příčku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39. Walters Hosté: 13. Willian, 87. Cahill Sestavy Domácí: Grant – Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters – Sobhi (90+3. Crouch), Cameron, Allen, Arnautović – Walters, Berahino (61. Diouf). Hosté: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill – Moses (71. Fàbregas), Kanté, Matić (83. Loftus-Cheek), Alonso – Willian (88. K. Zouma), D. Costa, Pedro. Náhradníci Domácí: Muniesa, Whelan, Afellay, Adam, Diouf, Given, Crouch Hosté: Begović, Fàbregas, Zouma, Aké, Loftus-Cheek, Batshuayi, Chalobah

Dlouho to vypadalo, že zaváhá také Chelsea na půdě Stoke. Vedoucí celek Premier League se sice dostal zásluhou Willianova přímého kopu do vedení, před přestávkou ale srovnal z penalty Jonathan Walters. Chelsea nedokázala v šestém ligovém zápase za sebou udržet čisté konto, přesto se nakonec radovala ze tří bodů, které zařídil v 87. minutě dorážkou po rohovém kopu Gary Cahill.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Calvert-Lewin, 77. E. Valencia, 90+1. R. Lukaku, 90+4. R. Lukaku Hosté: Sestavy Domácí: Robles – Baines, Jagielka, A. Williams, Coleman – Schneiderlin (30. Barry), Barkley, Davies (76. E. Valencia), Gueye – Calvert-Lewin (57. Ra. Funes Mori), R. Lukaku. Hosté: Jakupović – Robertson, Maguire, Ranocchia, Davies (64. Grosicki) – Elabdellaoui, Marković (88. Elmohamady), Huddlestone, N'Diaye – Clucas, A. Hernández (83. Diomandé). Náhradníci Domácí: Barry, Lennon, Holgate, Lookman, Stekelenburg, Valencia, Funes Mori Hosté: Diomandé, Elmohamady, Grosicki, Maloney, Meyler, Tymon

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 68. Deeney Hosté: Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Tomkins (83. Dann), M. Sakho, Schlupp – Cabaye (87. Sako), Milivojević – Zaha, Puncheon (C), Townsend (87. Delaney) – Ch. Benteke. Hosté: Gomes – Cathcart, Kaboul, Prödl, Britos – Janmaat (64. N. Amrabat), Capoue, Behrami (46. Doucouré), Cleverley (79. Success), Niang – Deeney (C). Náhradníci Domácí: Speroni, Dann, Campbell, Čung-Jong, Sako, Delaney, Kelly Hosté: Amrabat, Success, Doucouré, Zúñiga, Holebas, Pantilimon, Okaka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Pickford – Jones, Denayer, O'Shea, Oviedo – D. Gibson (74. N'Dong), Rodwell, Seb. Larsson (78. Khazri) – Januzaj, Defoe, Borini. Hosté: Heaton – Lowton, M. Keane, Mee, S. Ward – Boyd (74. Brady), Barton, Hendrick, Arfield – Barnes (64. Vokes), Gray. Náhradníci Domácí: Mannone, Djilobodji, Honeyman, Khazri, Lescott, Manquillo, N'Dong Hosté: Robinson, Brady, Defour, Flanagan, Westwood, Tarkowski, Vokes

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Mawson, 72. Afobe Hosté: Sestavy Domácí: Boruc – A. Smith, Francis (C), S. Cook, Daniels – Surman, Gosling – Fraser (75. Wilshere), J. King (90+2. Gradel), Pugh (90+4. Ibe) – Afobe. Hosté: Fabiański – Cork (C), F. Fernández, Mawson, Kingsley – Fer, Ki Song-jung (67. Routledge), T. Carroll – J. Ayew (56. L. Narsingh), F. Llorente (82. Bastón), G. Sigurdsson. Náhradníci Domácí: Allsop, Cargill, Smith, Ibe, Wilshere, Cook, Gradel Hosté: Nordfeldt, Roberts, Amat, Routledge, Britton, Narsingh, Bastón