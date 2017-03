Wenger zaskočil fanoušky. V Arsenalu zůstane, práskl kouč soupeře

Konec jedné éry? Ne tak docela. Ani po 21 letech na lavičce Arsenalu nemá trenér Arséne Wenger nouzi o motivaci do dalších sezon. Podle informací britského tisku se francouzský manažer chystá vedení londýnského klubu oznámit, že hodlá přistoupit na návrh nové dvouleté smlouvy. A to i přesto, že se klubu aktuálně nedaří. Vypadl z Ligy mistrů a v Premier League je po sobotní porážce s West Bromwichem (1:3) mimo pohárové příčky.

Allegri, Simeone, v posledních dnech i Tuchel. Jména potenciálních trenérů Arsenalu od nové sezony byl široký a plný zajímavých osobností. Příznivci anglického klubu se již těšili na změny, které se na Emirates Stadium odehrají. Jenže nového kouče se zřejmě nedočkají. Čáru přes rozpočet jim totiž udělá ten dosavadní, Arséne Wenger.

Ačkoliv se zdálo, že jeho 21 let dlouhá kariéra na lavičce „kanonýrů“ spěje ke konci, opak je pravdou. Ani špatné výsledky a nedosažení cíle v Champions League, kde Arsenal vypadl již v osmifinále s Bayernem Mnichov, neodradí Wengera odejít.

Během následující reprezentační pauzy své rozhodnutí hodlá oznámit vedení a přijmout návrh na dvouleté prodloužení smlouvy, která vyprší po této sezoně. O tom, že Wenger setrvá, svědčí i slova trenéra West Bromwiche Tonyho Pulise, se kterým Arsenal v sobotu překvapivě prohrál 1:3.

Na dotaz reportérů, zda si myslí, že Wenger zůstane, odpověděl. „Překvapilo by mě, kdyby skončil,“ uvedl Pulis. „Proč? Protože mi to řekl,“ dodal.

Hlavními Wengerovými úkoly do dvou následujících let, bude provést masivní přestavbu kádru, který již delší dobu není konkurenceschopný v Evropě a na Ostrovech má značné výsledkové výkyvy.

Fanoušci už několik let čekají na to, kdy do klubu přijde pořádný kanonýr, na kterého bývali zvyklí z dob legendárního Thierryho Henryho. Nelíbí se jim ani příliš náladový špílmachr Mesut Özil. Defenziva stojí především na kapitánovi Laurentu Koscielnym, při jeho absenci ztrácí na síle. A obavy se vznáší i nad letním odchodem Alexisem Sáncheze.

Aktuálně je Arsenal v lize až na šesté příčce o skóre před Evertonem. Po tomto víkendu, kdy prohrál na půdě WBA jej přeskočili United. V sedmi zápasech „kanonýři“ inkasovali 21 branek. Přesto všechno nedávno Wenger prohlásil, že jeho budoucnost nezávisí na tom, zda klub skončí v TOP čtyřce, která zajišťuje přímý postup či kvalifikaci do Champions League.