Sánchez odejde jako Van Persie, myslí si Merson. Z Arsenalu je mu zle

Chci zůstat v Londýně, ale v týmu s vítěznou mentalitou. Tak zněla slova hvězdy Arsenalu Alexise Sáncheze. Chilský střelec registruje zájem Chelsea, aktuálního lídra tabulky, a čím dál hlasitěji tak znějí hlasy, že odejde právě do modré části Londýna. Podle legendy klubu Paula Mersona je jeho odchod pravděpodobný i kvůli precedentu v podobě přestupu Robina van Persieho do Manchesteru United.

Paul Merson, který v dresu Arsenalu v 80. a 90. letech odehrál přes čtyři stovky zápasů, si myslí, že odchod nejlepšího střelce klubu záleží na tom, jestli se „Kanonýři“ umístí v nejlepší čtyřce.

A to se nyní, i díky sedmibodovému manku na čtvrtý Manchester City, zdá nepravděpodobné. „Pokud je Chelsea připravena za Sáncheze zaplatit 50 milionů liber (přes 1,5 miliardy korun), Arsenal nebude mít na výběr,“ řekl v rozhovoru pro Sporting Life.

„Lidé říkají, že by Arsenal přece nikoho do Chelsea neprodal. Přitom v roce 2012 pustili Robina van Persieho do Manchesteru United, takže by jim to nedělalo problém,“ připomíná Merson další situaci, při které musel Arsenal nechat nejlepšího střelce odejít ke konkurenci, když mu zbýval jen rok smlouvy. Právě to, že londýnský klub ještě stále neprodloužil Chilanův kontrakt, nedokáže Merson pochopit.

Trenér Wenger nechce diskuse o Sánchezově přestupu vůbec poslouchat. „Sánchezovi pořád zbývá rok a půl ze smlouvy. Dodrží ji, je to profesionál. Tyhle debaty nechápu,“ řekl na úterní tiskové konferenci, která předcházela zápasu s West Hamem.

Postoj hráčů k trenéru Wengerovi je další z věcí, která Paulu Mersonovi nedá spát. „Je mi z toho zle. Hráči, které Wenger přivedl, ho teď zklamávají,“ řekl a připomněl nedostatek emocí při vypjatých zápasech.

„Podívejte se na nedělní mač se City (2:2). Když Theo Walcott vyrovnal, slavil tak, jako by hrál nějaký předsezonní turnaj. Sánchez pak svolal všechny spoluhráče k sobě, ale ne každý přišel. Kdyby měli trochu zájmu, radostí by naskákali na jejich trenéra a podpořili ho.“

Merson se obává, že poslední kapka přijde 30. dubna v derby s Tottenhamem. „Arsenal na White Hart Lane (stadionu jejich soupeře) dvakrát vyhrál titul. Ale teď tam možná pojedou naposledy a potvrdí, že Tottenham skončí v top čtyřce a oni ne,“ tuší 49letý Angličan. Pokud k této situaci opravdu dojde, skončí Gunners vůbec poprvé pod trenérem Wengerem níž, než jejich úhlavní rivalové.

Bývalý záložník je přesvědčený, že problémy by mohl vyřešit nástupce, kterého si Wenger sám vychová. "Pokud Wenger zůstane, bude to v klubu fungovat jen v případě, že přivede Thierryho Henryho (aktuálně asistent belgické reprezentace) nebo Patricka Vieiru (trenér New York City FC), kteří pod ním budou rok nebo dva pracovat. Ale jen pokud bude naprosto jisté, že ho za ty dva roky nahradí," myslí si Merson.