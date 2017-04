Nejlepší hráč v Anglii? Cenu chce Hazard, Zlatan i Kanté, chybí Alli

V Premier League se neprosadí, je na ni starý. Ve Francii dával góly farmářům. Takové hlasy se ozývaly, když Manchester United podepsal veterána Zlatana Ibrahimovice. A švédský fenomén je rychle umlčel. Je suverénně nejlepším střelcem "Rudých ďáblů" v aktuální sezoně a tým z Old Trafford hodlá dotáhnout zpět do Ligy mistrů. Jediný otazník visí nad tím, jestli jej fanoušci United budou moci obdivovat i v příští sezoně, nebo Zlatan vyslyší vábení americké MLS.

Na zádech má číslo deset, jinak je ale čistokrevná "devítka," bombarďák, na kterého Anglie čekala od dob Alana Shearera. Vysoký tahoun Tottenhamu už stačil za tým z White Hart Lane nasázet 88 branek, a to je mu pořád teprve třiadvacet. I pokud se nestane nejlepším hráčem v hlasování PFA, pořád může obhájit korunu pro krále střelců. Momentálně je před ním jen Romelu Lukaku .

N´Golo Kanté

Aktuální bilance v Premier League: 30 zápasů, 1 gól, 1 asistence

Jako jediný z šesti nominovaných není hvězdou ofenzivy, která dává gól na gólem, právě N´Golo Kanté by si ale za svou neocenitelnou práci ve středu zálohy mohl vysloužit cenu pro hráče roku. Žádný záložník z ligové TOP 6 nepřerušil útoky soupeře váckrát, než on. Všudypřítomný Francouz, který muže vyhrát Premier League podruhé za sebou se dvěma různými týmy, se za své nadlidské výkony stal i hlavním hrdinou oblíbených vtipů. To víte, že 70 % planety Země pokrývá voda a dalších 30 % Kanté?