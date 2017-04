Čech o bídě Arsenalu: Po 20 letech bez Ligy mistrů? Bylo by to zklamání

V neděli oslavili postup do finále FA Cupu, ale momentálně řeší trochu jiné záležitosti. Po dvaceti letech by fotbalisté Arsenalu mohli chybět v Lize mistrů. A český brankář Petr Čech si je toho vědom. „Pokud se do ní nedostaneme, bude to obrovské zklamání,“ varoval své spoluhráče v rozhovoru pro Daily Mirror po nedělnímu duelu s Manchesterem City (2:1), který rozhodl o tom, že si „kanonýři“ zahrají finále proti rivalovi z Chelsea.

Od roku 1997 nebyla sezona, aby svěřenci Arseného Wengra nehráli Champions League. Ne vždy si londýnský klub zajistil přímý postup do skupinové fáze, ale pokaždé se kvalifikoval alespoň do předkol. Pro příští sezonu to však nemusí platit.

V Premier League je v současné chvíli až na sedmé příčce. Na čtvrté místo, které zaručuje předkolo milionářské soutěže, ztrácí sedm bodů. Na přímý postup o dva více. Jedinou pozitivní zprávou pro fanoušky je, že mají Özil a spol. o tři zápasy méně než třetí Liverpool.

„Musíme vyhrávat každý zápas a doufat, že si zajistíme přímý postup,“ burcuje své spoluhráče brankář Petr Čech.

Ten byl společně s dalšími u nedělního semifinále FA Cupu, kdy se Arsenalu povedl otočit nepříznivý stav zápasu proti Manchesteru City a zajistit si finále ve Wembley, kde vyzve Chelsea.

Tým však straší výsledky v lize. Porážka s Watfordem, West Bromwichem či Crystal Palace poslaly „kanonýry“ o několik pater v tabulce níž, než byli jejich příznivci dosud zvyklí.

V čem vidí Čech problémy? „Bylo by snadné to házet na to, že nemáme v kádru ty pravé lídry, ale když se podíváte na naše mužstvo, tak v zákulisí funguje zcela normálně.“

Finále s Chelsea? Já chci slavit

„Jenže máme určité fáze utkání, na které jsme nachystaní a chceme vše udělat co nejlépe, poté vypukne zápas a všechno je špatně. Někdy se oklepete brzy, jindy to zase trvá,“ pokračuje bývalý reprezentant.

Proti City se však Arsenal dokázal vrátit do zápasu a dvěma góly duel otočil. „Rozhodla naše disciplina a úsilí udělat něco s výsledkem. Každý se držel taktického plánu a individuální výkony byly famózní,“ pochválil své spoluhráče.

Finále proti Chelsea je v plánu 27. května a Čech samozřejmě nemohl uniknout otázkám na svého bývalého zaměstnavatele. „Jasně, že to nebude řadový zápas. Je to proti týmu, se kterým jsem slavil velké úspěchy. Snad budu tím, kdo bude po zápase slavit,“ uvedl na adresu klubu, kde strávil jedenáct let a vyhrál Premier League či Champions League.

Fotbalisté Arsenalu prohráli v londýnském derby na stadionu Crystalu Palace 0:3 a v tabulce anglické ligy zůstali šestí s tříbodovým odstupem za pátým Manchesterem United. Náhradního brankáře Damiána Martíneze, který zaskakuje za zraněné kolegy Petra Čecha a Davida Ospinu, překonali Andros Townsend, Yohan Cabaye a Luka Milivojevič z penalty.