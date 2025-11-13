Messi se vrátí do Barcelony... v bronzu. Klub chystá legendě sochu před stadionem
Barcelona plánuje postavit svému historicky nejlepšímu střelci Lionelu Messimu sochu před zrekonstruovaným stadionem Camp Nou. Uvedl to prezident klubu Joan Laporta s tím, že se už vedení začalo návrhem zabývat.
Osmatřicetiletý Messi si v neděli přišel zrekonstruovaný stadion prohlédnout. Po první návštěvě Camp Nou od odchodu z klubu v roce 2021 na instagramu uvedl, že doufá, že se tam ještě jednou vrátí „nejen říct sbohem jako hráč“.
Laporta dnes novinářům řekl, že vedení klubu už jednalo o tom, jak Messiho co nejlépe uctít. „Messi bude vždy spojen s Barcou. Ví, že jsou pro něj dveře otevřené. Máme k němu maximální respekt, zaslouží si tu nejlepší poctu,“ uvedl prezident klubu.
„Měl by mít na stadionu sochu jako (Johan) Cruyff a (László) Kubala. Je jedním z těchto ikonických hráčů, kteří u nás zanechali stopu. Už jsme o tom (soše) jednali a pracujeme na tom. Musí s tím souhlasit rodina, fanoušci by to chtěli,“ dodal Laporta. Myšlenku na Messiho návrat do Barcy v roli hráče nicméně před několika dny označil za „nereálnou“, i vzhledem k tomu, že argentinský mistr světa prodloužil do roku 2028 smlouvu v Miami.
Messi přišel do barcelonské akademie v 13 letech. Za A-tým nastřílel v 778 zápasech 672 gólů a dovedl Barcelonu mimo jiné k deseti prvenstvím ve španělské lize, čtyřem triumfům v Lize mistrů a třem na mistrovství světa klubů.
Camp Nou, jenž byl uzavřen téměř 900 dnů kvůli renovaci, minulý pátek otevřel své brány fanouškům. Na první trénink jich přišlo více než 20 tisíc.