Messi se vrátí do Barcelony... v bronzu. Klub chystá legendě sochu před stadionem

ČTK, iSport.cz
La Liga
Barcelona plánuje postavit svému historicky nejlepšímu střelci Lionelu Messimu sochu před zrekonstruovaným stadionem Camp Nou. Uvedl to prezident klubu Joan Laporta s tím, že se už vedení začalo návrhem zabývat.

Osmatřicetiletý Messi si v neděli přišel zrekonstruovaný stadion prohlédnout. Po první návštěvě Camp Nou od odchodu z klubu v roce 2021 na instagramu uvedl, že doufá, že se tam ještě jednou vrátí „nejen říct sbohem jako hráč“.

Laporta dnes novinářům řekl, že vedení klubu už jednalo o tom, jak Messiho co nejlépe uctít. „Messi bude vždy spojen s Barcou. Ví, že jsou pro něj dveře otevřené. Máme k němu maximální respekt, zaslouží si tu nejlepší poctu,“ uvedl prezident klubu.

„Měl by mít na stadionu sochu jako (Johan) Cruyff a (László) Kubala. Je jedním z těchto ikonických hráčů, kteří u nás zanechali stopu. Už jsme o tom (soše) jednali a pracujeme na tom. Musí s tím souhlasit rodina, fanoušci by to chtěli,“ dodal Laporta. Myšlenku na Messiho návrat do Barcy v roli hráče nicméně před několika dny označil za „nereálnou“, i vzhledem k tomu, že argentinský mistr světa prodloužil do roku 2028 smlouvu v Miami.

Messi přišel do barcelonské akademie v 13 letech. Za A-tým nastřílel v 778 zápasech 672 gólů a dovedl Barcelonu mimo jiné k deseti prvenstvím ve španělské lize, čtyřem triumfům v Lize mistrů a třem na mistrovství světa klubů.

Camp Nou, jenž byl uzavřen téměř 900 dnů kvůli renovaci, minulý pátek otevřel své brány fanouškům. Na první trénink jich přišlo více než 20 tisíc.

