Sadílka štvaly zahozené šance: Kdybychom byli v pohodě… Scházel nám klid
Poté, co polský hlavní arbitr Raczkowski odpískal konec přípravného zápasu mezi Českem a San Marinem, se z části ochozů karvinského stadionu nesl pískot. Zasloužený. Národní tým po rozpačitém výkonu porazil evropského trpaslíka jen 1:0. „Problém je v tom, že nedáváme góly. Už za poslední zápasy těch gólů nebylo tolik, většinou jsou maximálně dva. To je špatné,“ věděl záložník Michal Sadílek.
Je pro vás takový výkon zklamáním?
„Samozřejmě jsme všichni očekávali, že rozdíl ve skóre bude vyšší. Nevyužili jsme nějaké příležitosti, které jsme měli. Už o půli jsme si ukazovali, že ve hře jsme nebyli dostatečně přímočaří, takže tohle nám scházelo. Měli jsme i penaltu, kterou jsme vlastně nedali. Potom tam bylo i několik šancí ve velkém vápně, ale jsme v nějaké panice a přestřelíme bránu. Myslím si, že kdybychom byli v pohodě, dali bychom to.“
Nezatrnulo vám v 81. minutě při střele Riccardiho, který míč otřel o boční síť?
„Ani ne, protože si myslím, že Jedla (Martin Jedlička) by to z takové dálky stejně měl. Ale jak říkám, zbytečně jsme si to zkomplikovali tím, že jsme nedali šance. Klid na kopačkách nám potom scházel.“
Celkově jste měli i málo střel na branku.
„Teď jsme se o tom bavili. Je to statistika, kterou člověk vidí hned. Bylo tam několik centrů i v první půli, ale když jsme to měli na kopačce, promáchli jsme balon. Možností tam bylo několik, ale kvalita nebyla taková.“
Co jste říkal na výkony čtyř nováčků v sestavě?
„Koho jsem měl po ruce, po zápase jsem mu pogratuloval. Kluci pro tenhle moment tvrdě dřeli celou kariéru, je to pro ně zasloužená odměna.“
Vůbec poprvé jste ve středu zálohy nastoupil s Patrikem Hellebrandem, nad vámi se pak pohyboval Tomáš Souček. Jak jste si vyhověli?
„Heloš je vynikající fotbalista, už dřív jsem s ním hrával v mládeži. Pocházíme ze stejného kraje, takže za nějaké výběry jsme spolu hráli. On to cítí, chce být furt na balonu, takže za mě super. Suk hrává většinu kariéry trošičku níže, ale poslední dobou se dostává víc nahoru, takže tam jsme ho chtěli využít víc. Spíš byl takovou spojkou mezi námi a útočníkem, sbíral odražené míče.“
Co vám utkání se San Marinem ukázalo před tím pondělním s Gibraltarem?
„Ukázalo nedostatky, na kterých máme pracovat a v čem se musíme zlepšit. Zápas s Gibraltarem asi bude podobný, že budeme dobývat a budeme muset se prostě dostávat do prostorů, které jsme teď nevyužívali.“
Jak teď budete trávit čas mezi zápasy?
„Určitě se budeme dívat na tohle utkání a budeme se chystat na Gibraltar. Je třeba se co nejlépe nachystat, zregenerovat a odvést co nejlepší výkon, protože to zase musíme zvládnout.“
Mimo fotbal si stačíte nějak odpočinout?
„Z hotelu se dostaneme jenom na hřiště, většinou se jdeme projít. Jsme na hotelu, kde je velké parkoviště, takže se projdeme kolem něj a vrátíme se zpátky na hotel.“