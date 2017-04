Čech udržel nulu, Arsenal porazil Leicester. Slaví i Tottenham a Chelsea

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 86. Huth (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Čech – Bellerín, Gabriel, Koscielny (C), Monreal – Xhaka, Coquelin (74. Ramsey) – Gibbs (68. Welbeck), Özil, Walcott (75. Giroud) – Alexis Sánchez. Hosté: Schmeichel (C) – Simpson, Benalouane (90. Gray), Huth, Fuchs – Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton – Ulloa (69. Okazaki), Vardy. Náhradníci Domácí: Elneny, Giroud, Iwobi, Martínez, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Welbeck Hosté: Chilwell, Zieler, Amartey, Gray, King, Musa, Okazaki Karty Domácí: Xhaka, Alexis Sánchez Hosté: Simpson, Fuchs, Benalouane, Huth Rozhodčí Jones Stadion Emirates Stadium, London

Čech v prvním poločase vychytal ve velké šanci Rijáda Mahrize, na druhé straně zase Alexis Sánchez trefil břevno a několik pokusů zlikvidoval gólman Leicesteru Kasper Schmeichel. Domácí rozhodli až těsně před koncem, kdy Monrealovu střelu Huth nešťastně tečoval mimo Schmeichelův dosah.

Arsenal poprvé od ledna v Premier League vyhrál dva zápasy po sobě a udržel naději na postup do Ligy mistrů. Svěřenci Arséna Wengera se v neúplné tabulce posunuli na šestou pozici, na čtvrtý Manchester City ztrácí čtyři body a na třetí Liverpool šest bodů.

Góly Domácí: Hosté: 78. Eriksen Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Kelly, M. Sakho (57. Delaney), Schlupp – Milivojević, McArthur (63. Cabaye) – Townsend, Puncheon (C), Zaha – Ch. Benteke (81. Campbell). Hosté: Lloris (C) – Dier, Alderweireld, Vertonghen – Walker, Wanyama (46. Moussa Sissoko), Dembélé (46. Son Heung-min), Davies – Eriksen, Alli (90+6. Trippier) – Kane. Náhradníci Domácí: Speroni, Delaney, van Aanholt, Sako, Campbell, Flamini, Cabaye Hosté: López, N'Koudou, Trippier, Wimmer, Sissoko, Son Heung-min, Janssen Karty Domácí: J. Ward, Milivojević, Zaha Hosté: Wanyama, Walker, Kane Rozhodčí Jonathan Moss Stadion Selhurst Park, Londýn

Tottenham dál nahání Chelsea, i když proti Palace se dlouho trápil. Výhru nad londýnským rivalem zařídil až v 78. minutě dalekonosnou ranou Christian Eriksen. Spurs v domácí soutěži zvítězili poosmé za sebou.

Góly Domácí: 5. E. Hazard, 45+1. Cahill, 54. D. Costa, 89. D. Costa Hosté: 25. Romeu, 90+4. Bertrand Sestavy Domácí: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill (C) – Moses (86. Terry), Kanté, Matić, Alonso – Fàbregas (77. Pedro), E. Hazard (90. Willian) – D. Costa. Hosté: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – Romeu, S. Davis (C) – Ward-Prowse (82. S. Long), Tadić, Boufal (68. Redmond) – Gabbiadini (86. Jay Rodriguez). Náhradníci Domácí: Begović, Aké, Pedro, Willian, Batshuayi, Terry, Chalobah Hosté: Hassen, Clasie, Long, Rodriguez, Cáceres, Redmond, Højbjerg Karty Domácí: Kanté, Fàbregas Hosté: Romeu, Tadić Rozhodčí L. Mason – H. Lennard, D. Cann Stadion Stamford Bridge, London Návštěva 41168 diváků

Chelsea nedokázala ani v jedenáctém zápase za sebou udržet čisté konto, tentokrát ji ale podrželi útočníci. Delší sérii měla naposledy v prosinci 1996, kdy neodehrála s nulou 13 utkání v řadě.

Eden Hazard se odvděčil za návrat do základní sestavy v 5. minutě, kdy poslal domácí svým 15. gólem v sezoně do vedení. Za necelých dvacet minut ale vyrovnal bývalý záložník Chelsea Oriol Romeu, jenž se trefil po více než roce. Do prázdné brány doklepl míč, který předtím vyrazil Thibaut Curtois.

Ještě před koncem poločasu poslal domácí znovu do vedení po rohu další navrátilec do základní jedenáctky Gary Cahill, jenž o víkendu v úspěšném semifinále Anglického poháru chyběl kvůli žaludečním problémům.

Po přestávce se pak prosadil i Diego Costa, který v poháru stejně jako Hazard jen střídal a po sedmizápasovém půstu si připsal jubilejní 50. gól v Premier League. Těsně před koncem pak načal další padesátku brankou na 4:1. Hosté dokázali v nastavení už jen snížit po trefě Ryana Bertranda.

Góly Domácí: 9. de Roon Hosté: Sestavy Domácí: Guzan – Chambers, Ayala (54. Fábio), B. Gibson (C), Friend – de Roon, Clayton, Forshaw – Stuani, Negredo (76. Gestede), Downing. Hosté: Pickford – Jones, O'Shea (C), Denayer, Manquillo – Cattermole (84. Rodwell) – N'Dong, D. Gibson (65. Borini), Khazri (77. Januzaj) – Defoe, Anichebe. Náhradníci Domácí: Konstantopoulos, Espinosa, Fábio, Traoré, Gestede, Bamford, Fischer Hosté: Mannone, Koné, Lescott, Rodwell, Januzaj, Pienaar, Borini Karty Domácí: Friend, Clayton, Fábio Hosté: O'Shea, D. Gibson, Jones Rozhodčí Dean – Hussin, Long Stadion Riverside Stadium, Middlesbrough