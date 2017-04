Sánchez je terčem posměchu. Vtipné zranění ukázal na Twitteru i soupeř

Středeční vítězství Arsenalu nad Leicesterem (1:0) se nerodilo lehce, přestože domácí byli aktivnějším týmem. O jejich vítězství rozhodl v závěru nešťastný vlastní gól Roberta Hutha, který se podobně jako jeho spoluhráči hnal za vyrovnáním.

V 93. minutě se Christian Fuchs chystal vhodit dlouhý míč a trefil Alexise Sáncheze do ramene. Hvězdný střelec se poté teatrálně skácel k zemi a po utkání ukázal na svém Instagramu fotku s malým šrámem na rtu, způsobený zřejmě při některém ze soubojů s Robertem Huthem.

Just about recovered from the arsenal battle the other night #playon 🚑 pic.twitter.com/YS2cxSjN3s