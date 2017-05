Opustí Kalas po sezoně Chelsea? Kluby jsou už v kontaktu, říká obránce

Stal se oporou, základním stavebním kamenem defenzivy a pomohl Fulhamu k postupu do play off Championship, kde si to Tomáš Kalas a spol. rozdají s elitními kluby z druhé nejvyšší soutěže o postup do Premier League. Ať už však závěr sezony dopadne jakkoliv, hodlá český obránce, který v současné chvíli patří Chelsea, setrvat ve Fulhamu. „Kluby už na tom pracují,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Byla to jedna z jeho nejlepších dosavadních sezon v kariéře. Pokud si v neděli v posledním ligovém duelu základní části Championship připíše Tomáš Kalas 38. start v dresu Fulhamu, překoná své maximum z Vitesse Arnhem z ročníku 2012/13, kde odehrál 3 265 minut.

Na produkt olomoucké mládeže si na Craven Cottage nemohou stěžovat. Čtyřiadvacetiletý obránce patří mezi stabilní členy základní sestavy trenéra Slaviši Jokanoviče a klub by na něho sázel rád i v příští sezoně.

„Fulham je v kontaktu s Chelsea a řeší mojí budoucnost,“ potvrzuje informace z Ostrovů. „Já však žádné konkrétní zprávy od agenta nemám, takže k tomu nemohu nic říct,“ dodává.

Podle něho bude záležet na tom, zda si Fulham zajistí postup do Premier League, nebo bude i v příští sezoně působit v Championship. Úspěch v play off by londýnskému celku vlil do žil vydatnou finanční infůzi, která by vedení nebránila v tom, aby si českého obránce koupilo nastálo.

„Pokud by se postoupilo, asi by to bylo tak, že bych šel do Fulhamu na přestup,“ souhlasí Kalas. „Pokud ne, myslím si, že vzhledem i k finančním možnostem klubu, by se to řešilo asi jinak.“

Zprávy z Chelsea jsou strohé. Jediná komunikace mezi ním a Stamford Bridge probíhá prostřednictvím bývalého beka „blues“ Paula Ferreiry, který se lídrovi Premier League stará o hráče na hostováních.

„Občas po zápase přijde na klub a řekne mi zpětnou vazbu. Dozvím se, co jsem udělal špatně a na čem musím ještě zapracovat,“ popisuje Kalas.

Setrvání ve čtvrti necelé tři kilometry vzdálené od stánku Chelsea by se rozhodně nebránil. Postupně během sezony se z toho stala jeho priorita. „Hraji tu opravdu často, trenér mi věří od samého začátku. I když jsem v závěru sezony měl nějaké horší okamžiky, tak to nebylo nejhorší a myslím si, že jsem vše odehrál na slušné úrovni,“ vypráví dojmy ze svého již čtvrtého hostování.