Mourinho se bál o juniory, nakonec slavil! Zařil talent, co dal gól Spartě

Postavit až do konce tu nejlepší jedenáctku? Trenér José Mourinho by to za normálních podmínek určitě udělal, ale v neděli musel taktizovat. Postup do Ligy mistrů si Manchester United v lize nevybojoval a tak musí doufat, že si jí zajistí díky triumfu v Evropské lize. I proto v posledním ligovém kole šetřil Mourinho své opory a do zápasu s Crystal Palace (2:0) postavil hned čtyři hráče z juniorského týmu a další tři byli na lavičce.