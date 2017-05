Kryl záda Buffonovi, chytal v Arsenalu. Končím, budu truhlář, říká brankář

Jak si vydělávat po konci aktivní fotbalové kariéry? Otázka, kterou si musí položit většina fotbalistů. Devětatřicetiletý Alex Manninger má ale jasno, rukavice vymění za dláta a paličky. „Skončil jsem na vysoké úrovni, o které jsem ani nesnil, ale už je čas,“ vysvětluje zkušený brankář.

Vyučený truhlář se totiž chce věnovat řemeslu, přestože by si zřejmě mohl nějakou chvíli užívat pohody a nic nedělání. „Docela se na život bez fotbalu těším. Odpočinu si, ale byl jsem truhlář a chci se vrátit ke kořenům – ke stavebním pracím a tak dále.“

Finance ovšem nejspíš hlavním důvodem nebudou. Během své bohaté kariéry totiž působil na prestižních adresách, kde si rozhodně přišel na dobrý výdělek. Alex Manninger chytal v Anglii, Itálii, Španělsku i Německu a kryl záda slavnějším kolegům.

Několikrát se však dostal na výsluní. V sezoně 1997/1998 nahradil zraněného Davida Seamana v brance Arsenalu a v šesti zápasech v řadě, včetně utkání na Old Trafford, vychytal čisté konto. Tímto počinem vyrovnal klubový rekord svého kolegy.

„Je to úspěch, že jsem hrál až do 40 let a dostal se z první rakouské ligy do Premier League. Během kariéry jsem potkal velké hráče, hrál s mistry světa, držitelem Zlaté kopačky, nemohl jsem si přát nic lepšího,“ přiznal Alex Manninger pro Liverpool Echo.



V sezoně 1997/1998 tak pomohl Gunners k titulu v sedmi zápasech, a přestože neměl nárok na medaili (musel by odehrát 10 utkání), obdržel speciální dar. Navíc vyhrál s klubem FA Cup a po návratu Davida Seamana odešel do italské Fiorentiny.

Během dalších let vystřídal jako náhradník několik klubů, ale to nejlepší ho teprve čekalo. Po návratu do Salzburgu zamířil do Sieny, kde si vybojoval nominaci na domácí EURO 2008 a v létě přestoupil do Juventusu, kde měl krýt záda Gianluigimu Buffonovi.

Italská legenda se ovšem zranila a rakouský brankář byl od října 2008 do února 2009 jedničkou slavného klubu. V klubu nakonec vydržel až do roku 2012, kdy byl součástí mistrovského týmu a poté odešel do německého Augsburgu.

Po dalších čtyřech letech a konci smlouvy už se chystal na návrat domů, jenže zazvonil telefon. „Když mi Jürgen Klopp zavolal, věděl jsem, že neshání jedničku. Potřeboval brankáře, který by mladším ukázal správnou cestu, jak být disciplinovaný a vyrovnat se s tlakem.“

V klubu tak předával zkušenosti mladší dvojici Simon Mignolet – Loris Karius. „Nechytal jsem, takže to pro mě bylo snadnější, i tak jsem ale pracoval každý den. Užíval jsem si to,“ řekl Alex Manninger, který už bude svým bývalým parťákům fandit pouze z truhlářské dílny.