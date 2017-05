Nechytat finále bylo zklamání, říká Čech. S pokračováním Wengera počítal

Jak hodnotíte sezonu v Arsenalu?

„Uplynulá sezona má jeden velký paradox. Jako tým jsme získali o čtyři body víc, než loni, ale nakonec to je po dvaceti letech poprvé, kdy jsme neskončili na příčce zaručující Ligu mistrů. V minulé sezoně jsme skončili druzí, teď vylepšili o čtyři body naše maximum, ale nakonec z toho je až páté místo. Je to škoda, mrzí nás to. Cílem bylo hrát o titul a bojovat o titul do posledního kola, což se nepodařilo. Máme náplast v podobě vítězství v FA Cupu, pro fanoušky i lidi v klubu je důležité, že jsme trofej získali. Mám smíšené pocity. Chceme se vrátit na pozice pro Ligu mistrů a příští rok bojovat o titul.“

Mrzelo vás, že jste si nezachytal finále poháru?

„Na začátku sezony bylo určeno, že FA Cup chytat nebudu. Nakonec jsem nastoupil do čtvrtfinále i semifinále, myslel jsem, že půjdu i do finále. Ale den před zápasem nám trenér oznámil, v jaké sestavě budeme hrát. Bylo to velké zklamání, ale důležité je, že jako tým jsme finále zvládli, možná jsme podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně.“

Jste rád, že trenér Wenger má prodloužit smlouvu?

„Na hřišti se každý hráč soustředí na co nejlepší výkony a výsledky, to je ta nejlepší pomoc i pro trenéra, jeho budoucnost až tolik neřeší. Já se vždy soustředím na svou práci, abych ji odvedl co nejlépe. Pak bylo jen na trenérovi a na klubu, jak se dohodnou. Podle náznaků jsme očekávali, že pokračovat bude.“

Co říkáte na sezonu z osobního hlediska?

„Začal jsem sezonu velice dobře, ale relativně smolně. V prvních zápasech se ode mě v určitých chvílích odvrátilo trošku štěstí, když jsem chytal dobře, přišla zase nějaká penalta. Tyhle momenty mě okradly o spousty čistých kont, to mě mrzí, že třeba dvě penalty jsem mohl chytit. Stinnou stránkou sezony zůstává zranění v utkání s West Bromwichem, pak jsem se musel vracet. Od té doby jsem hrál možná nejlépe v celém roce.“

Jaké vytížení očekáváte v nové sezoně?

„Ještě nebyl potvrzený trenér, neměl jsem s nikým schůzku, jak by nová sezona mohla vypadat a jak se mnou kdo počítá. Přiznávám, že bylo těžké nenastupovat v Lize mistrů. Pro to člověk hraje, aby v takové soutěži nastoupil. Ale trenér se tak rozhodl, to jsem musel skousnout a soustředit se na co nejlepší výkony v zápasech, kde jsem nastupoval. Nebudu nic zastírat, mrzelo mě to. Liga mistrů je pro mě nejvíc, chtěl jsem hrát, ale člověk musí respektovat rozhodnutí trenéra.“

Je těžké se udržovat ve formě?

„Zatím se mi daří udržet fit a krok s mladými, aby můj věk nebyl vidět, z toho mám radost. Každý rok je to těžší, abych se udržel v kondici.“