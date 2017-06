PĚT úkolů pro Wengera v Arsenalu: Získat si fanoušky i utrácet za posily

V tuto chvíli je stabilně rozdílovým hráčem Arsenalu pouze Alexis Sánchez. Ostatní buď nedosahují takové kvality, nebo si nedokážou udržet formu. Wenger musí přivést posily, které to dokážou. A měl by jednat rychle. Konkurenti totiž nespí, právě naopak.

Například obránce Per Mertesacker sice předvedl vynikající výkon ve finále FA Cupu, jinak ale na náročné soutěže nestačí. Obránci Carl Jenkinson a Mathieu Debuchy jsou zase více na marodce než na hřišti. A třeba pro útočníka Lucase Péreze byl přestup z La Coruni do Premier League příliš velkým skokem.

Cílem Arsenalu by mělo být získat kvalitu, která tým pozvedne. Na druhou stranu se trenér Wenger musí také některých borců zbavit. Francouzský manažer má právě s tím často problém, ale tentokrát už by se neměl na nic ohlížet a jednat.

Získat si fanoušky

Vzkaz fanoušků Arsenalu: Arséne, díky za vzpomínky, ale nastal čas se rozloučit • Foto Reuters

Tohle bude náročný úkol a určitě to nepůjde mávnutím kouzelného proutku. Faktem ale je, že Arséne Wenger si potřebuje získat znovu fanoušky na svou stranu. Klub, ve kterém proti sobě dva tábory fanoušků soupeří a značná část z nich protestuje proti vlastnímu trenérovi, bude těžko úspěšný.

Jak na to? To první už jsme vlastně zmínili. Wenger musí fanouškům dokázat, že umí být na přestupovém trhu důrazný a že chtějí hráči do Arsenalu chodit. Zároveň by měl udržet Alexise Sáncheze. Poté budou samozřejmě primární výsledky.