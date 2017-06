Napětí v Chelsea. Conte si diktuje podmínky, klub ho cepuje za Costu

Conte vlastní smlouvu s Chelsea ještě na dvě příští sezony, jenže to se může rychle změnit. Klub i trenér si evidentně značně vjeli do vlasů. Conte podle informací britského tisku naštval své šéfy, když před nástupem do přípravy odpálkoval svého nejlepšího střelce Diega Costu.

„Jsem hráčem Chelsea, ale klub už mě nechce. Conte mi poslal zprávu, že se mnou nepočítá do nové sezony. To je vše. Je to ostuda, chtěl jsem to říct fanouškům,“ vyprávěl zhrzený Costa.

Osmadvacetiletý útočník nastřílel v minulé sezoně 22 branek a byl největší útočnou zbraní klubu. Možná i kvůli jeho komplikované, výbušné povaze si ale s Contem nesedl a ten hodlá spoléhat na jiného šutéra.

Costa si už začíná hledat nové angažmá. Do Číny kvůli vidině účasti na příštím mistrovství světa jít nechce, ideálním řešením by mohlo být Atlético Madrid, jenže to může kvůli trestu od FIFA registrovat nové hráče až v lednu 2018. Možností je třeba mohutně posilující AC Milán, každopádně vhodných klubů pro Costu příliš není.

Odstavení elitního střelce se ale vůbec nelíbí představitelům klubu, kteří jsou z Conteho způsobu chování značně rozladění. Navíc přibývají i jiné problémy, protože Conte si diktuje tvrdé podmínky pro novou sezonu.

Italský kouč podle britského dailyrecord požaduje čtyři věci:

1. přímou komunikaci s majitelem Romanem Abramovičem, případně jeho nejbližší spolupracovnici Marinu Granovskou.

2. pravomoc vybrat si vlastní realizační tým. Především přivést náhradu za dlouholetého asistenta Steve Hollanda, který odchází k anglické reprezentaci.

3. plnou kontrolu nad akademií Chelsea, včetně osobního zapojení do výběru mladých talentů. To znamená i jmenování nového šéfa celé akademie.

4. vylepšení vlastních finančních podmínek.

K tomu je třeba přidat ještě velkou finanční injekci na nové posily. Conte zdůraznil, že se stávajícím kádrem nemůže zvládnout náročnou Premier League v kombinaci s domácími poháry a Ligou mistrů. Podle zdrojů blízkých k trenérovi je navíc přesvědčený, že mu klub „dluží“ masivní investici. V minulých dvou přestupových obdobích se totiž Chelsea držela poměrně zkrátka.

Conte má v klubu skvělou pozici. Po letním příchodu od italské reprezentace tým nebývale nastartoval, vtiskl mu pevnou herní tvář a v lize dominoval. Třecí plochy bránící v tom, aby Conte na lavičce pokračoval, jsou však poměrně výrazné.

Klub se snaží veřejnost ujistit, že vztahy vedení s trenérem jsou bez problémů. "Trenér je u nás šťastný," cituje zdroj klubu britský Skysports.