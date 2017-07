Rekordní nákup Arsenalu! Lacazette bude stát balík, prozradil šéf Lyonu

Fotbalisty Arsenalu by měl posílit Alexandre Lacazette z Lyonu. V rozhovoru pro deník Le Progres to uvedl prezident francouzského klubu Jean-Michele Aulas. Přestupní částka se má pohybovat kolem 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun), což by z francouzského útočníka udělalo nejdražší posilu v historii Arsenalu.