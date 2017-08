Čechovi pomohly k trofeji penalty ABBA. Chelsea v nich pohřbil Courtois

Zápas se pro Chelsea dlouho vyvíjel slibně, vedla díky brance Victora Mosese, situaci ale v 80. minutě zkomplikoval španělský křídelník Pedro. Ostrým skluzem na Mohameda Elnenyho, při kterém zezadu zasáhl jeho achilovku, si vysloužil červenou kartu a poslal Chelsea do deseti.

A Arsenal okamžitě trestal. Z následující standardní situace se trefila letní posila ze Schalke, obránce Sead Kolašinac.

Superpohár tak musely rozseknout až penalty. Ty se nově kopaly takzvaným systémem "ABBA", který upravuje pořadí střelců v rozstřelu. Začíná domácí tým jedním pokutovým kopem, pak se ale obě mužstva střídají po dvojicích.

První penaltu suverénně proměnil kapitán Chelsea Gary Cahill, nemýlili se ani Theo Walcott a Nacho Monreal v dresu Arsenalu. Jenže pak přišla osudová chvíle "Blues". Míč si na puntík překvapivě postavil brankář Thibaut Courtois, Čechovu branku ale vysoko přestřelil.

Proč byl mezi exekutory i 25letý Belgičan, mezi jehož hlavní úkoly na hřišti patří především gólům zabraňovat? „Courtois je na penalty jeden z nejlepších. Když máte v týmu hráče, který vám to v tréninku dokazuje, tak ho na rozstřel vyberete," obhajoval svou volbu trenér Antonio Conte.

Thibaut Courtois penalty and the reaction is priceless 😂😂😂pic.twitter.com/dpbNTh1wo4