Van Kessel uráží Zlín, štve Tvrdíka. V Anglii začal nádherným gólem

To byl debut jako ze snu! Gino van Kessel si v sobotu připsal premiéra v dresu Oxfordu United, když v domácím utkání 2. kola League One proti Portsmouthu přišel na hřiště v 79. minutě a o tři minuty později už si podmanil celý stadion.

Na hranici vápna se totiž dostal k míči, obešel jednoho soupeře, cestou do vápna si před druhým bránícím hráčem míč zasekl a střelou k zadní tyči rozvlnil hostující síť. Oxford nakonec ve druhém kole zvítězil 3:0 a dostal se do čela tabulky. Bleskový nástup Van Kessela zaujal i fanoušky, kteří ho ocenili na sociálních sítích.

Čtyřiadvacetiletý Nizozemec se objevil na úvodní fotce oficiálního Facebooku klubu a fanoušci v komentářích dali vzpomenout na jeden song, jenž by mohl ve spojitosti s novou posilou znít i pravidelně na stadionu.

Jedná se o píseň „Geno“ od britské popové skupiny Dexys Midnight Runners. Mladý útočník věří, že ji uslyší častěji a gólový nástup ho těší. "Jsem šťastný, je to skvělý pocit," napsal po utkání na svém Twitteru.

VIDEO | Podívejte se na první gól Van Kessela v Oxfordu

See ya later! Gino van Kessel sends @OUFCOfficial top of the table with a moment of magic ➡️ @EFL highlights from 9pm on @channel5_tv. pic.twitter.com/t73XZQ2m6j