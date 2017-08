Ztráta míče, faul a červená. Kalas šel předčasně do sprch už po 39 vteřinách!

Někteří diváci na utkání Readingu s Fulhamem nejspíš nestihli ani dosednout na svá místa a český obránce Tomáš Kalas už byl v útrobách stadionu, kam zamířil po vyloučení v úvodní minutě duelu.

Český reprezentační obránce totiž po několika desítkách vteřin dostal míč ve vápně, pokusil se ho vyvézt ven, ale narazil na dva soupeře, mezi kterými o míč přišel. Kmenový hráč Chelsea musel sáhnout k nedovolenému zákroku a domácího útočník Modoua Barrowa zatáhl za nohu, čímž mu zamezil v samostatném úniku.

Všem v tu chvíli muselo být jasné, co bude následovat – červená karta. Český obránce se po několika vteřinách zvedl a po 39 vteřinách hry odešel bez protestů do sprch. Mrzet ho to ale nakonec tolik nemuselo, protože si jeho tým i přes následující nepříznivý vývoj odvezl bod, když v závěru vyrovnal Lucas Piazón.

VIDEO | Podívejte se na faul a vyloučení Tomáše Kalase

Tomas Kalas Sent Off After 39 Seconds For Fulham! - https://t.co/PqK4vclPg7 via @DailymotionUSA — WF Productions (@productionsWF) August 12, 2017

Tomáš Kalas tak s jistotou nezařadí Reading mezi oblíbené soupeře. V jarní odvetě semifinále play off proti stejnému soupeři byla po jeho sporné ruce nařízena penalta, která rozhodla o postupu soupeře.

Rodák z Olomouce navíc navázal na dalšího vyloučeného legionáře. Už ve včerejším utkání 5. kola nejvyšší chorvatské soutěže byl na hřišti Rijeky předčasně vyloučen také obránce Jan Lecjaks, jenž nejprve obdržel žlutou kartu za faul a druhou přidal o osm minut později za nesmyslné chycení soupeř.

Jeho tým však podobně jako celek Tomáše Kalase bodoval. Už před vyloučením si totiž ve šlágru kola vytvořil dvoubrankový náskok, který nakonec uhájil. O něco lépe si ve druhé anglické soutěži vedl o obránce Daniel Pudil, jenž pomohl Sheffieldu Wednesday k remíze 1:1 s QPR.

VIDEO | Za tento zákrok dostal Jan Lecjaks druhou žlutou a byl vyloučen