Diego Costa pálí ostrými: Chelsea mě má za zločince, Conte nemá charisma

Vztah Diega Costy s Antoniem Contem se stal solidní telenovelou. Oba kohouti se nejprve pohádali na začátku letošního roku, když italský kouč vzkázal útočníkovi, ať odejde do Číny. To se nestalo, situace se na chvíli uklidnila a Costa několika góly pomohl Chelsea k titulu. Jenže v létě měl Conte španělskému kanonýrovi oznámit jen skrze SMS, že už s ním nepočítá, a oheň byl zase na střeše. Costa je teď v podstatě jednou nohou venku z anglického klubu, jeho budoucnost ale zdaleka není jistá.

„Zatím je to podivné léto,“ usmíval se v Brazílii narozený, ale Španělsko reprezentující forvard, když na inkriminovanou situaci přišla řeč. Nevadí mu, že mu klub strhnul několikatýdenní plat a žádá, aby se vrátil do Londýna a trénoval s rezervním týmem. Costa se nehodlá vracet, a neočekává, že by mu Conte dal druhou šanci.

„Jen čekám, až mě Chelsea uvolní. Nechtěl jsem odcházet, byl jsem tam šťastný, ale když vás trenér nechce, musíte jít,“ ví 28letý útočník. V týmu si to údajně rozházel jen s koučem, se spoluhráči má dál dobré vztahy. „Posílají mi zprávy, že mě mají rádi a chybím jim. S Willianem, Davidem Luizem a Cescem Fabregasem si pravidelně píšeme na WhatsAppu,“ ujišťoval anglické novináře.

V čem leží největší problém mezi ním a Contem? Podle Costy se situace zkazila v lednu. „Měl jsem podepsat novou smlouvu, ale klub jednání zastavil. Myslím, že za tím byl trenér. Vím, co je za člověka, má svůj názor, který si nenechá vymluvit,“ tuší nejlepší střelec Chelsea v minulé sezoně.

„Respektuji ho jako skvělého kouče, udělal kus práce. Ale jako člověka? Ne. Není si vůbec blízký s hráči, chybí mu charisma,“ prohlásil Costa o italském trenérovi. To jinému trenérovi podle něj charisma rozhodně nechybí. „José Mourinho mi volal, aby se ujistil, že jsem v pořádku, a popřál mi štěstí. S ním jsem nikdy neměl problémy, máme dobrý vztah. Když mu to v Chelsea nevyšlo, všichni jsme byli smutní,“ řekl o portugalském trenérovi, které v současnosti vede Manchester United.

Nehledejte v tom ale žádnou snahu nalákat jej na Old Trafford. Diego Costa se chce vrátit do Atlétika Madrid, za které nastupoval mezi lety 2010 a 2014, a přestup si chce vynutit za pomoci právníka skrze všechny dostupné prostředky. Nehledě na to, že madridský klub může koupit nové hráče až v lednu příštího roku.

„Mluvil jsem s ředitelkou Chelsea Marinou Granovskou. Řekl jsem, že když o mě trenér nemá zájem, chci do Atlétika,“ vyjádřil se jasně Costa. „Odmítl jsem různé nabídky, chtěli mě prodat do Číny a dalších jiných týmů. Já chci do Španělska, i kvůli jazyku. Půjdu do klubu, který mě nejvíce chce, ne do toho, který nejlépe platí,“ řekl a dodal, že jeho návrat do Madridu by uvítali i fanoušci a trenér Diego Simeone.

Že návrat do Chelsea je za hranicí pravděpodobnosti potvrdila i ostrá slova, kterými Diego Costa uzavřel celé interview. „Chovají se ke mně jako ke zločinci. Nejsem zločinec, v téhle situaci nejsem ten špatný. Klidně teď budu celý rok v Brazílii a nebudu hrát, jen ať mi Chelsea celý rok dává pokuty a neplatí mě,“ smetl Costa potenciální návrat do Anglie ze stolu.

Během měsíce prý chce dořešit svůj návrat do Madridu, kde se chce dostat do nejlepší možné fyzické kondice a od ledna, kdy se bude moci oficiálně stát hráčem Atlétika, znovu začít dávat góly a mít tak jisté místo ve španělské reprezentaci pro mistrovství světa. Plány jsou to smělé, jejich naplnění ale určitě nebude jednoduché. Chelsea se Costy, i přes jeho rebelanství, nevzdá jen tak lehce.