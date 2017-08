Hrdinu Vydru po výhře na oko káral trenér. Penaltu neměl kopat, říká

Poprvé od dubna hrál v základní sestavě a hned rozhodl o výhře nad Prestonem (1:0). Útočník Matěj Vydra prožil snový návrat do sestavy Derby County. Hubenou výhru trefil gólem z penalty, na kterou však nebyl předem určený. „Byl to opravdu klíčový okamžik i směrem k jeho sebevědomí. Kdyby to gólman chytil, nevím, jak rychle by se z toho oklepal,“ prohlásil kouč Gary Rowett.