Nečekané přestupy? Mourinho láká Robbena, City jeví zájem o hráče WBA

Trenér United José Mourinho má dlouhodobě zájem o Ivana Perišiče z Interu Milán. Portugalec se netají tím, že chce ještě jednu posilu na křídlo a bude plně spokojený. Jenže italský tým posílil a chorvatského reprezentanta pustit nechce. A když, tak za pořádnou částku přesahující 50 milionů eur.

To je pro United, kteří už přivedli stopera Victora Lindelöfa, útočníka Romelua Lukakua a středopolaře Nemanju Matiče, poměrně dost. Za tři posily totiž vynaložili už 164 milionů eur (4,2 miliardy korun). Proto se ohlíží i jinde.

Nové informace britských médií jsou velmi zajímavé. Mourinho by údajně rád přivedl Arjena Robbena z Bayernu. Nizozemec je v mnichovském klubu už od roku 2009 a návrat do Premier League by ho mohl lákat.

Možný přestup má ale dvě zásadní trhliny. Robben, kterému je už 33 let, často bojuje se zraněními a tvrdá anglická soutěž by mu nepomohla. Bayernu navíc už dnes začíná bundesligu a trenér Carlo Ancelotti s Robbenem počítá.

Další posila pro City?

Ještě více než United utratil na přestupovém trhu Manchester City. Konkrétně už 244 milionů eur (6,3 miliardy korun). Trenér Pep Guardiola přebudoval za obří prostředky skoro celou obranu, ale podle britských médií stále nemá dost.

Španělský kouč nově stojí o stopera West Bromu Jonnyho Evanse, který dříve působil také v dresu „rudých ďáblů“. Šlo by o hodně překvapivý tah. Reprezentantovi Severního Irska je 29 let a nezdálo se, že by ještě někdy mohl zamířit do velkoklubu.

Zájem „Citizens“ je ale podle všecho vážný. Do West Bromu poslali nabídku 24 milionů eur (624 milionů korun), ale odpověď byla negativní. Anglický klub chce za svého obránce až 38,5 milionů eur (1 miliarda korun). To jen ukazuje současný bláznivý trh, podle odborného serveru Transfermarkt má Evans reálně hodnotu 7 milionů eur.