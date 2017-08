Conteho se ptali na trucujícího Costu. Kouč reagoval dlouhým smíchem

Kouč Chelsea, jenž své mužstvo chystá na šlágr druhého kola Premier League proti Tottenhamu, čelil otázkám novinářů - a jedna z nich mířila právě na osmadvacetiletého forvarda. Ten v rozhovoru pro Daily Mail uvedl, že s ním v londýnském klubu zachází jako se zločincem. Jeho návrat na Stamford Bridge, kde má platnou smlouvu, prý nepřipadá v úvahu. Italského trenéra potom označil za člověka, kterému chybí charisma a nerespektuje ho.

Conte se však do velkých rozprav na téma Costa nepouštěl a při dotazu, co na tvrdá slova říká, a zda je s rebelujícím kanonýrem v kontaktu, se dlouze rozesmál. „To je úžasné,“ pobavily osmačtyřicetiletého trenéra Costovy ostré výroky, „Radši se tomu jen směju.“

Pak ale kouč Chelsea zvážněl. „Myslím, že každý v klubu dobře ví, co se stalo minulou sezonu. To, co v rozhovoru říká, je legrační.“

VIDEO | Conte reaguje smíchem na otázku o Costovi

Antonio Conte dealing with the latest Diego Costa news in the best way possible 😂 pic.twitter.com/2ZV0j7PTZj — B/R Football (@brfootball) August 18, 2017

Na následnou otázku médií, zda by dal španělskému reprezentantovi šanci v zápase, pokud by se Costa připojil k mužstvu a začal znovu trénovat, pak Conte reagoval nekompromisně: „Ne, tahle záležitost je pro mě uzavřená. On je minulost.“

Autor dvaceti branek v uplynulém ročníku anglické ligy se tak v dresu Blues zřejmě už neobjeví. Zda bylo Costovo odstavení chybou, ukážou už nejbližší duely - v tom nedělním čeká na Chelsea těžký oříšek v podobě ambiciózních Spurs. Obhájci titulu mají po překvapivé domácí prohře s Burnley 2:3 v úvodním kole rozhodně co napravovat.