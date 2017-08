Vybučený Rooney? City zmrazil 200. gólem. Gratuloval mu Shearer

Až Wayne Rooney skončí, bude se na něj vzpomínat jako na zabijáka. Útočník Evertonu se svému staronovému klubu zatím vyplácí. V prvním kole skolil jediným gólem Stoke a v pondělí pomohl k cenné remíze 1:1 na hřišti Manchesteru City. Svým 200. gólem v nejvyšší anglické soutěži se útočník zapsal do historie.

Vůbec si nedělal nic z toho, že na něj celý stadion od první minuty pískal a bučel. Naopak hned po gólu naznačil, že teď fanoušky neslyší. Dokonale je umlčel.

V historické tabulce střelců už Rooneymu patří druhé místo delší dobu, ale teprve jako druhý fotbalista historie dosáhl na metu dvou stovek gólů. Výše už je pouze zmíněný Alan Shearer (260), který neotálel s gratulací.

„Gratuluji k dosažení 200 gólů v Premier League. Kde jsi byl, chlape? Tak dlouho jsem byl v klubu sám,“ uvedl ve videu na oficiálním Twitteru soutěže bývalý kanonýr Southamptonu, Blackburnu a Newcastlu.

2️⃣0️⃣0️⃣ up! A special message for @WayneRooney as @alanshearer welcomes him into the exclusive #PL 200 club... pic.twitter.com/kA1vriVb4N