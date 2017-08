Rooney po letech naštval stejné fandy City! Řvali na něj, on se jim vysmál

Když měl míč, ozval se z tribun pískot a bučení. Legendární Wayne Rooney se prostě v domově Manchesteru City uznání dočká jen těžko. O to větší měl jedenatřicetiletý útočník radost, když ve 35. minutě poslal Everton do vedení.

Rooney si dal ruce k uším na znamení toho, že teď domácí příznivce neslyší. Nicméně ti byli hlasití dostatečně. Pískali, bučeli. Tohle vidět nechtěli. Útočník soupeře si ale svou trefu užíval a evidentně věděl, kam běžet slavit.

Fotografové totiž při Rooneyho oslavě zachytili také nadávající fanoušky Citizens. A částečně jde o známé tváře. Stejně totiž Rooneymu nadávali před necelými pěti lety, když na stejném místě slavil gól v dresu United.

Trefa anglické legendy, která měla v Premier League číslo 200, tak znovu naštvala staršího pána s mladším fanouškem, nejspíš synem. A také dalšího stálého příznivce Manchesteru City, který své místo minimáílně od sezony 2012/2013 nezměnil.

Sám Rooney z toho měl po zápase srandu. „Je vždy pěkné vidět známé tváře,“ rýpl si do fanoušků Citizens po utkání na Twitteru a přidal fotku ze své oslavy. Jinak ho ale mrzelo, že jeho tým vedení 1:0 neudržel, i když hrál proti deseti.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q