Zlatan se opět spojil s Ďáblem! Bude hrát za United i v další sezoně

Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic potvrdil na Twitteru, že se dohodl s Manchesterem United na pokračování smlouvy. Ke zprávě připojil koláž, na které si potřásá rukou s ďáblem. Hrát by měl v anglickém klubu minimálně ještě jeden rok. Navíc oblékne nové číslo. Devítku, kterou nosí Romelu Lukaku, vymění za desítku.

"Jsem zpět, abych dokončil, co jsem začal," uvedl na klubovém webu Ibrahimovic, který se zotavuje po vážném zranění kolena. "Já i klub jsme měli od začátku jasno, že tady budu pokračovat. Už se těším, až si zase zahraju na Old Trafford, ale nesmím nic uspěchat. Ještě mě čeká dost práce, než se dostanu do potřebné kondice," dodal.

Návrat trojnásobného vítěze italské ligy a čtyřnásobného šampiona francouzské ligy nechce uspěchat ani trenér José Mourinho. "Mám velkou radost z toho, jak se Zlatan uzdravuje a že ho máme zase zpátky," prohlásil. "Po tom, co předvedl v minulé sezoně, si naši důvěru zaslouží. Musíme být však trpěliví a věřím, že ve druhé polovině sezony nám hodně pomůže," řekl.

Ibrahimovic přišel do Manchesteru před rokem a za United odehrál 46 zápasů a dal 28 gólů. Sezonu mu však v dubnu předčasně ukončilo zranění kolena a bývalý hráč Ajaxu, Juventusu, Interu Milán, AC Milán, Barcelony nebo Paris St. Germain přišel mimo jiné o vítězné finále Evropské ligy. V červnu ho vedení klubu zařadilo na listinu propuštěných hráčů, což rozvířilo spekulace o jeho budoucnosti.